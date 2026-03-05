Redacción Valladolid 05 MAR 2026 - 12:16h.

Segundo con más minutos de la plantilla

Llorando y con el brazo en cabestrillo: David Torres cae lesionado en el peor momento

ValladolidDespués de la victoria del Real Valladolid ante la SD Huesca por la mínima en el Nuevo Estadio José Zorrilla, el club blanquivioleta hizo oficiales las renovaciones de dos de sus canteranos más destacados: Iván Garriel, asentado en la primera plantilla como lateral izquierdo, y Mario Domínguez, prometedor delantero centro en edad juvenil que está en dinámica del Real Valladolid Promesas. El defensor amplía su contrato hasta 2029 y el punta, hasta 2028. El siguiente puede ser el central David Torres, vallisoletano de cuna y que todo hace indicar seguirá vinculado a la entidad pucelana.

Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, la renovación de Torres con el Pucela está muy avanzada para que sea el tercero en ampliar su vinculación, ahora que está lesionado con esa subluxación de hombro. Ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo, con algunos flecos pendientes de resolver. Una vez que se solventen estos últimos detalles, el zaguero pucelano seguirá ligado a la entidad vallisoletana varias temporadas más.

La importancia de David Torres ha ido a más con el paso de los años, siendo un debate si eso es mejor o peor para el Real Valladolid. Y es que, con la camiseta del Pucela esta campaña, es el segundo que más minutos ha jugado tras el portero Guilherme Fernandes, rindiendo a un buen nivel. Su sustituto, en los varios partidos que se va a perder por lesión, saldrá de entre Mohamed Jaouab, de perfil zurdo y con una buena actuación ante los oscenses, y Ramón Martínez, de perfil diestro y que también puede tener opciones al lado de un Pablo Tomeo que parece que puede volver a la titularidad en el centro de la zaga después de cumplir sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas, quedando limpio de cartulinas para el tramo final de LALIGA Hypermotion.