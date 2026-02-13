Fran Fuentes 13 FEB 2026 - 12:17h.

Al-Ittihad prepara una oferta y un salario acordes a la entidad y al jugador

Tuchel tiene dudas con Jude Bellingham, aunque es "optimista"

Compartir







El mercado de fichajes del Real Madrid para la próxima temporada se antoja ajetreado tanto en el apartado de llegadas como de salidas. Y es que la mala situación deportiva del equipo, sumado a los vaivenes de un vestuario díscolo y malacostumbrado, hará que el club tome medidas. En este sentido, aunque hay futbolistas que se marcharán cuando acaben contrato este mismo verano, el club trata de colocar a algunos de sus jugadores en el mercado, a sabiendas de que, pese a todo, los madridistas gozan de buen cartel. Uno de los que ya acapara intereses fuera del club madridista es Eduardo Camavinga, a quien sitúan en Arabia Saudí como sustituto de N'Golo Kanté.

Y es que, según informa BeIN Sports Arabia, el Al-Ittihad está buscando un nuevo mediocentro tras la marcha del veterano jugador francés al Fenerbahçe. En esas, el club árabe se ha fijado en Eduardo Camavinga. Y es que, a sus 23 años, creen que es un futbolista con un buen presente pero con un mejor futuro por delante. Es por eso que, aunque no termina de ganarse la titularidad con rotundidad en el Real Madrid, creen que su cambio a Arabia Saudí terminaría de raíz con ese problema y le garantizarían ese protagonismo.

A Eduardo Camavinga aún le quedan tres años de contrato

De este modo, el club de Jeda estaría preparando una oferta económica importante, tanto para pagar un traspaso importante al propio Real Madrid, así como para asumir un salario acorde al estatus de Eduardo Camavinga. Por su parte, el jugador tiene contrato hasta el 2029. Mientras que el club blanco lo firmó hace ya cuatro temporadas y media a cambio de 31 millones, ahora esa cifra sería sustancialmente mayor. El valor de mercado del futbolista está en los 50 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, pero al reunir la experiencia que ya tiene con su juventud y la inflación del mercado, se esperan cifras mucho mayores para dar por bueno su traspaso.

PUEDE INTERESARTE Arda Güler desmiente que sufra acoso en el vestuario del Real Madrid

Así las cosas, el Real Madrid empezaría a llenar la caja de cara a un mercado en el que las circunstancias le han obligado a mirar al mercado con mayores necesidades que nunca. Entre las constantes lesiones, la ausencia de un perfil creativo en el centro del campo y el mal rendimiento de futbolistas importantes, el equipo necesita varias figuras que aseguren rendimiento inmediato, liderazgo en un vestuario muy perdido y un perfil de vida mucho más moderado y familiar.