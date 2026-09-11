Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 00:13h.

Tras consumarse el descenso a Segunda, el Mallorca renovó a Demichelis; el argentino, poco después, puso rumbo a Leipzig

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Martín Demichelis ha roto su silencio sobre una de las salidas más sorprendentes del pasado verano en el fútbol español. El técnico argentino abandonó el Mallorca apenas unas semanas después de renovar su contrato hasta junio de 2028, una decisión que generó un enorme revuelo en la isla y que dejó al club sin el entrenador que debía liderar el proyecto de reconstrucción en Segunda División. Demichelis había llegado al banquillo bermellón en febrero, con el equipo en una situación crítica, y no pudo evitar el descenso. Sin embargo, después de consumarse la caída de categoría, defendió públicamente su deseo de continuar y aseguró sentirse identificado con el proyecto.

La historia dio un giro inesperado pocos días después. El Leipzig apareció con fuerza y Demichelis terminó aceptando la propuesta del conjunto alemán, que abonó la cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios. La noticia cayó como un jarro de agua fría en Mallorca, especialmente por el discurso que había acompañado a su renovación y por la proximidad entre ambos acontecimientos. La afición tampoco ocultó su enfado y desde el entorno mallorquinista se cuestionó duramente tanto la decisión del entrenador como la gestión de su continuidad.

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La versión de Martín Demichelis, tras caer 4-1 en Como

Ahora, tras una agria despedida en redes sociales, Demichelis da la cara, ofrece su versión y trata de explicar cómo se produjo todo. El argentino insiste en que su compromiso con el Mallorca fue real y que se sintió profundamente identificado con la entidad durante sus meses en la isla. "Fui muy feliz en la isla, me recibieron muy, muy bien. El que me conoce y que estuvo comiendo conmigo sabe que me aboqué 24 horas a la institución", explica en Movistar tras caer 4-1 ante el Como. Según su relato, la oferta del Leipzig llegó inmediatamente después de haber renovado con el conjunto bermellón: "Les dije que era imposible porque había renovado". Sin embargo, la insistencia del club alemán terminó provocando que ambas entidades se sentaran a negociar hasta alcanzar un acuerdo.

Precisamente ahí coloca Demichelis el punto clave de su explicación. El técnico argentino recalca que no abandonó el Mallorca de cualquier manera, sino que existió un acuerdo entre clubes y se pagó una cláusula de rescisión. "Entonces no me escapé, no me fui gratis", sentencia. "Para el hincha, desde lo emocional, no lo va a entender. Y entiendo que así sea", reconoce. Pese a todo, Demichelis asegura guardar un profundo agradecimiento hacia el Mallorca: "Es un lugar donde no voy a dejar de visitar y les deseo lo mejor de todo al Mallorca. No tengo duda de que te armaron un equipo para ascender".