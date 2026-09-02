La reconstrucción del Mallorca para volver a Primera División: 13 fichajes y un inicio alentador

Con el objetivo de volver a Primera, el Mallorca se ha reforzado con 13 caras nuevas y varis ventas importantes

Fichaje sorpresa en el Atlético de Madrid: llega cedido desde el Mallorca

Compartir







El Mallorca ha pasado página después del descenso y lo ha hecho con una reconstrucción de dimensiones considerables. El proyecto que encabeza Luis García nace con una plantilla prácticamente nueva, 13 incorporaciones y otras tantas salidas, pero con una idea muy clara: regresar a Primera División cuanto antes. Arnau Tenas, Arnau Puigmal, Aboubaka Soumahoro, Álex Sala, Zito Luvumbo, Antoniu Roca, Josep Cerdà, Adrián Fuentes, Adrián Liso, Adam Buksa, Alberto Moreno, John Donald y Guille Fernández son las caras nuevas de un equipo que ha intentado combinar experiencia, juventud y conocimiento de la categoría. La dirección deportiva de Pablo Ortells, además, ha optado por adelantar buena parte del trabajo para que Luis García pudiera disponer de un bloque reconocible desde el inicio. El último movimiento, Guille Fernández, llegó como una oportunidad de mercado y completa una plantilla de 29 futbolistas.

La reconstrucción no puede entenderse sin mirar al otro lado de la operación: las ventas y una limpieza necesaria dentro del vestuario. El descenso obligó al Mallorca a desprenderse de varios de sus principales activos, pero también permitió generar una capacidad económica extraordinaria para afrontar la nueva etapa. Samú Costa se marchó al Al-Nassr por unos 22 millones de euros, Jan Virgili al Brujas por 12 millones, Leo Román al Deportivo por unos nueve, mientras que Muriqi, Larin y Maffeo también abandonaron la isla con destino a Fenerbahçe, Southampton y Olympiacos (luego Valencia), respectivamente. El conjunto de estas operaciones ha situado los ingresos por traspasos en una cifra superior a los 60 millones de euros, una auténtica anomalía para un recién descendido. El Mallorca, sin embargo, no ha respondido gastando a lo grande: buena parte de sus refuerzos han llegado mediante cesiones, opciones de compra o fórmulas condicionadas al ascenso. Es una reconstrucción ambiciosa, sí, pero también diseñada para no hipotecar el futuro.

PUEDE INTERESARTE Nemanja Gudelj cierra su fichaje entre todos los equipos de LALIGA interesados

Un inicio esperanzador: dos victorias y una derrota

Y las primeras respuestas invitan al optimismo. El Mallorca debutó derrotando 2-0 al Valladolid, cayó después en Granada por 2-0 y reaccionó con un contundente 3-0 ante el Ceuta. Seis puntos de nueve y una quinta posición que, aunque anecdótica a estas alturas, ya coloca al equipo en la zona noble. Más importante resulta lo que está dejando ver el fútbol de Luis García: el centro del campo tiene argumentos para ser considerado uno de los mejores de toda la categoría.

PUEDE INTERESARTE Escándalo en el Mallorca con dos jugadores detenidos por grabar relaciones sexuales con una chica

Sergi Darder, Manu Morlanes, Pablo Torre, Álex Sala, Antonio Sánchez, Guillermo Fernández y las alternativas que ofrecen las nuevas incorporaciones forman un núcleo con calidad, recorrido, balón y capacidad para dominar partidos. Álex Sala, además, ya ha dejado su firma con un gol ante el Ceuta, mientras que el equipo ha encontrado distintas vías para generar peligro. Hay profundidad, experiencia y talento suficiente para que el Mallorca no dependa de una única figura.

Del centro del campo a la defensa: aparecen las dudas

La gran incógnita está, precisamente, en el lugar donde un candidato al ascenso no puede permitirse demasiadas dudas: la defensa, una zona que durante este mercado no se ha reforzado tal y como se esperaba. Antonio Raíllo y Martin Valjent aportan jerarquía y experiencia, pero el Mallorca ha perdido piezas importantes y todavía está pendiente de comprobar si las nuevas soluciones elevan realmente el nivel del bloque defensivo.

Alberto Moreno añade experiencia en el lateral, Arnau Tenas ha asumido la portería y John Donald ofrece una polivalencia especialmente útil, mientras que Soumahoro representa una apuesta de futuro. Aún así, las primeras jornadas han dejado la sensación de que el centro del campo está más preparado que la retaguardia. Ahí está la frontera entre un buen Mallorca y un Mallorca campeón.

Si Luis García consigue convertir esa defensa en un bloque fiable, el equipo tiene argumentos de sobra para mirar hacia arriba. Si no lo consigue, todo el talento acumulado por delante puede terminar sirviendo para maquillar un problema estructural. El mercado ha construido un aspirante; ahora toca demostrar que también puede construir un ascenso.

Los 13 fichajes del Mallorca 26-27