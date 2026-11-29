Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 23:02h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Álex Remiro, otro fallo grosero que incendia aún más su renovación con la Real Sociedad: "Ni un céntimo más"

Compartir







La Real Sociedad cayó derrotada por 2-4 ante el Sevilla en un partido loco que siempre estuvo en contra para los de Pellegrino Matarazzo desde el fallo inicial de Álex Remiro. Los donostiarras mejoraron con la entrada de Mikel Oyarzabal, que asistió a Luka Sucic y Dani Díaz hasta que los errores atrás sentenciaron el duelo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 14 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [4]: Llegaba con dudas y dejó más con su grave error en el primer tanto del Sevilla y con el del gol anulado. Realizó algunas buenas paradas pero se marchó con cuatro goles encajados más en su lista.

Jon Mikel Aramburu [5]: Lo dio todo mientras estuvo sobre el terreno de juego cerrando bien su costado en la parcela defensiva e incorporándose cuando pudo al ataque pero vio una amarilla que le costó ser sustituido.

Jon Martín [4]: Se comió el remate de Vargas para el 0-2 del conjunto hispalense y, pese a que en los duelos sí rayó a buen nivel, dejó demasiados espacios que no desaprovecharon los andaluces.

Mamadou Sarr [4]: Estaba siendo el más regular de la zona defensiva salvo por algún despiste en la primera mitad y ofreciendo soluciones con la pelota en los pies cuando las ideas escaseaban pero le condenó el salto a Agoumé que realizó tarde en el 1-3 y su pérdida en el cuarto.

Sergio Gómez [4]: Ni terminó de estar bien en defensa ni de hacerlo en ataque en una actuación muy gris del futbolista catalán que ni siquiera ofreció ayudas a balón parado.

Jon Gorrotxategi [5]: No fue capaz de tomar el control del partido al no poder salir victorioso de la mayoría de los duelos con los futbolistas del Sevilla pero fue creciendo con los minutos y terminó mejor en la segunda parte.

Carlos Soler [5]: Fue de menos a más durante el encuentro y esto lo notó, como siempre, la Real Sociedad echando en falta más presencia del valenciano en el juego cuando las cosas iban mal y agarrándose a él cuando encontraba el balón.

Take Kubo [4]: Mal partido del japonés dentro de la tónica habitual de los últimos tiempos. Intentó buscar portería rival y a sus compañeros en buena posición pero sigue sin tener su finura en otros tiempos habitual en el golpeo.

Gonçalo Guedes [6]: Perdió el duelo con Juan Iglesias en el centro del 0-1 y volvió a darle demasiado espacio al jugador sevillista en el segundo. Se recuperó con el centro del tanto de Sucic hasta ser de lo mejor en la segunda parte.

Luka Sucic [8]: El hombre más incisivo en la primera parte buscando el área y la portería de Vlachodimos cuando menos ideas tenía la Real y el primero capaz de batir al griego con una gran volea al poco de arrancar la segunda mitad.

Orri Óskarsson [4]: Sustituido al descanso después de una primera mitad en la que, además de estar desasistido por sus compañeros durante un gran tramo, tampoco estuvo acertado con la pelota en los pies cuando le llegó.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Sevilla

Mikel Oyarzabal [8]: Desde que saltó al campo ya notó su presencia la Real ganando una dosis de impulso anímico al que contribuyó con varias acciones de calidad con su zurda como la asistencia genial a Dani Díaz para el segundo y disparos que rozaron el gol. También asistió de cabeza a Sucic.

Héctor Fort [5]: La velocidad del ex del Barça ayudó a que el equipo no se rompiera excesivamente atrás cuando estaba volcado en busca del gol.

Arsen Zakharyan [5]: Mejoró siempre la circulación de balón cuando este pasó por los pies del ruso, que saltó al campo con ganas.

Dani Díaz [7]: El canterano ofreció una marcha más desde que entró al campo y, tras perdonar una ocasión en la que no controló bien, se estrenó como goleador del primer equipo tras un envío perfecto de Oyarzabal.

Beñat Turrientes [-]: Salió en busca del empate sin premio.