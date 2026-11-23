Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 12:18h.

Pellegrino Matarazzo espera adelantar la vuelta de Barrenetxea y señala a su sustituto: "Muy contento"

Se marchó del verde en el descuento

Compartir







Jon Mikel Aramburu protagonizó la imagen más dura del encuentro que este pasado domingo disputaron Racing y Real Sociedad en El Sardinero. El lateral txur urdin entró en el segundo tiempo pero ni pudo acabar el encuentro. El venezolano tuvo que retirarse lesionado en el descuento y con terribles gestos de dolor. No quiso salir del terreno de juego para no dejar a su equipo con uno menos, pero finalmente el cuerpo técnico le instó a que saliera. Lo hizo a lágrima viva y dejando muy malas sensaciones en el club. Por suerte, el primer diagnóstico médico dictaminó que no sufría lesión y que solo se trataba de un fuerte traumatismo.

La Real Sociedad respira algo más aliviada tras conocer que Aramburu no sufre una lesión de gravedad, aunque sigue siendo una incógnita si estará o no disponible para el duelo de Europa League. El jugador se marchó con un problema de cadera y unos gestos que denotaban gravedad. Pellegrino Matarazzo no quiso adelantarse y prefirió esperar a las pruebas, tal y como comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Ha sufrido un fuerte golpe en las costillas. Estamos pendientes a las pruebas. Esperamos, por supuesto, que todo vaya lo mejor posible", expresó el técnico de Nueva Jersey.

PUEDE INTERESARTE El nuevo plan de Bilbao y San Sebastián para el Mundial 2030 tras la negativa de la FIFA

La Real descansa este lunes y será a partir del martes cuando el cuerpo técnico tenga tiempo de comprobar si el dolor ha remitido y si Aramburu tiene opciones de disputar el choque europeo.

PUEDE INTERESARTE Fechas y horarios de los partidos de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El calendario aprieta

Las dudas con Aramburu llega en un momento delicado. La Real afronta un partido de gran trascendencia en Europa que no viene acompañado, precisamente, de buenos resultados en esta competición. En este duelo se mide al Crystal Palace en territorio británico. Los de Matarazzo necesitan ganar para reafirmarse en los puestos que al menos dan acceso al play off y no sufrir por quedarse fuera de la competición a las primeras de cambio. En estos momentos solo suman cuatro puntos de 12 posibles con otros cuatro encuentros por disputarse.

En la competición doméstica, el próximo duelo mide a los txuri urdin frente al Sevilla en Anoeta. El equipo es quinta y una victoria les permitiría no alejarse en la carrera por las cuatro primeras posiciones.