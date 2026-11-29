Basilio García Sevilla, 29 NOV 2026 - 23:09h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Luis García Plaza pone cara a la indignación del Sevilla tras ser anulado el gol de Juan Iglesias

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El Sevilla FC ha conseguido una magnífica victoria este domingo en Anoeta, un campo complicado en el que ha pescado los tres puntos para adelantar a la Real Sociedad y ponerse quinto en la tabla clasificatoria. Si se lo hubieran dicho en agosto, se habría tomado un botellín a la salud del ingenuo optimista de turno.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los donostiarras.

Odysseas (7): La mano que le sacó a Oyarzabal en el descuento bien vale un notable. Estuvo seguro repeliendo los disparos de la Real Sociedad y aunque el partido de la defensa fue generalmente bueno, en los goles no tuvo nada que hacer. Recibe dos goles, pero se va con una sonrisa y buena nota.

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Juan Iglesias (9): ¡Qué bien se llevó la pelota en la jugada del gol de Félix! La bronca de Anoeta le espoleó. Doblete de asistencias antes del descanso y podría haber redondeado su partidazo anotando el tercer gol, increíblemente anulado por el VAR. Que levante la mano el que esperaba este rendimiento cuando se anunció su fichaje en primavera.

Andrés Castrín (7): Forma una gran pareja con Kike Salas. Creo que lo escribo en cada partido, pero es que está totalmente asentado. Tiene además esa chispa de saber cuándo una tarjeta es provechosa. Sucic le cogió la espalda en el gol, aunque el cabezazo anterior se lo puso imposible.

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Kike Salas (7): Pues lo mismo que Castrín. No necesitó prodigarse en ataque para cerrar un partido de notable. Vaya centralazo ha encontrado el Sevilla en su cantera.

Suazo (7): El crecimiento de Suazo en esta temporada está siendo espectacular. Su partido habría sido redondo, formando una dupla de mucho nivel con Félix Correia, si no cede su espalda tan fácilmente en el gol de Dani Díaz. Por suerte no pasó a mayores y es de destacar su actuación en estos primeros meses de torneo.

Agoumé (8): Mejora Fofana, mejoramos todos. Magnífico encuentro de Agoumé, creando, defendiendo, y estando en su sitio siempre. Asistencia a Fofana en uno de los goles más bonitos de los últimos años en el Sevilla y recuperando la pelota que generó el gol definitivo de Isaac.

Fofana (9): ¡Vaya golazo! Fichaje de otra época. Mejoró mucho sus prestaciones en Anoeta, y cerró el partido con un brillantísimo gol en una jugada maravillosa que solo podía tener una culminación como la suya.

Guridi (6): A su buen derbi le siguió la titularidad en la que fue su casa, y otra vez jugó una hora de partido para ser cambiado por Kocho. La sensación sigue siendo buena, equilibra al equipo, tiene oficio y ayuda en todas las facetas.

Rubén Vargas (7): Los partidos parecen pasarle por encima mientras él corretea sin demasiado sentido, ni en ataque ni en defensa, pero se sacó un cabezazo brutal para el golazo que todo el sevillismo espera que le cambie la cara. Mucho mejor desde el gol.

Félix Correia (7): Sigue mejorando sus números, marcando el primero nada más comenzar y ya van tres goles en LALIGA, igualando a Isaac Romero de forma momentánea. Su partido en materia defensiva ha sido descomunal, y también estuvo francamente bien arriba.

Stassin (5): Hace muchas cosas bien, lucha, tiene calidad, pelea, descarga… pero es el delantero centro, se le piden goles, ocasiones, y no los ofrece. Estuvo cerca de Remiro en el primer gol y fue importante para que fallara el portero realista.

Suplentes

Kochorashvili (6): Supo jugar a la perfección la media hora final. Estuvo arriba y contagió al equipo con su nervio saliendo desde el banquillo.

Isaac Romero (7): ¡Su cuarto gol de la temporada! Cerró el partido con un gran disparo en el descuento cuando los corazones sevillistas estaban a mil. Es muy fácil pitarle cosas a este chico, al que le pasan cosas extrañísimas como la falta que le pitaron, mediante el VAR, a Álex Remiro en el gol anulado a Juan Iglesias.

Peque (7): Magníficos minutos de Peque, que estuvo en la jugada del tercer gol y asistió en el cuarto. Leyó bien el partido en los minutos finales.

Ejuke (6): Le ha dado mucho al equipo su salida desde el banquillo, estirándolo y dándole posesiones en zonas en las que lo agradecía mucho. El nigeriano, saliendo de refresco, siempre aporta.

Sangante (6): Salió en el descuento para contener y lo consiguió. Una nota para este hombre pese a sus pocos minutos.

Entrenador

Luis García Plaza (8): Hoy sí convirtió el Sevilla lo que generó. Fue superior a una buena Real Sociedad a la que adelanta en la tabla clasificatoria, con un plan de partido muy claro, defensivamente fuerte y llegando con peligro. Este quinto clasificado con un buen futuro por delante tiene firma de autor, y es la de Luis García Plaza, que ha conformado a un equipo muy serio y que es capaz de firmar goles tan bonitos como el tercero o el cuarto de este domingo en Anoeta.