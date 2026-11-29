Basilio García Sevilla, 29 NOV 2026 - 17:53h.

El colegiado balear no escribió nada sobre el incidente que se produjo al final del partido

El vídeo de la tangana final de Ez Abde: separado por rivales y compañeros

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El Real Betis Balompié no estuvo nada bien este sábado. La derrota ante el Rayo Vallecano es de las que escuece. A pesar del estado de felicidad que reinaba en el club tras haber finiquitado su clasificación para la próxima ronda de la UEFA Champions League, han regresado las malas sensaciones dejadas en el derbi. Por si fuera poco, el partido acabó con una escena poco edificante de la que Ez Abde fue protagonista.

El hispanomarroquí atraviesa el momento más bajo de rendimiento individual en lo que va de temporada, firmando unos partidos que poco tienen que ver con sus actuaciones anteriores. Por si fuera poco, tras el pitido final del partido ante el Rayo, acabó enzarzado en una tangana con varios jugadores rivales -parece que Ratiu y Camello eran los implicado-, teniendo incluso que ser separado por miembros del cuerpo técnico rayista y algunos compañeros. Si bien se desconocen los motivos, la escena fue llamativa, citando a algún jugador a 'verse' en el vestuario.

Aunque alguno se podría temer que esa actitud del extremo bético pudiera tener consecuencias en un futuro cercano, las noticias son positivas para el Betis, y es que el acta de Luis Bestard Servera no ha reflejado incidente alguno, por lo que el fantasma de una posible sanción queda disipado. No del todo, pero sí sería muy remoto que se utilizaran otros mecanismos más allá de la simple redacción del árbitro principal. Ez Abde ya había visto una tarjeta en el minuto 76, según el colegiado balear, por “desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiones”. Isco Alarcón también vio otra amarilla por protestar, mientras que las tarjetas para Junior Firpo y Nelson Deossa fueron por cometer faltas a los rivales.

Solo una objeción en el acta

De hecho, el balear solo reflejó en el apartado de otras incidencias que el partido comenzó con cinco minutos de retrado “debido a la salida tardía al terreno de juego de ambos equipos”. Cabe recordar que lo hicieron acompañados de socios con diversidad funcional, en una de las acciones enmarcadas en el Partido de la Discapacidad.