Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 17:07h.

El vídeo de la tangana final de Ez Abde: separado por rivales y compañeros

El lateral se mostró autocrítico con el equipo verdiblanco.

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Héctor Bellerín compareció ante los medios para analizar la derrota del Real Betis frente al Rayo. El lateral verdiblanco reconoció los errores de su equipo, puso en valor el gran partido del rival e insistió en las polémicas arbitrales a tenor de lo ocurrido con Troy Parrott.

Las palabras de Héctor Bellerín

Análisis: "Derrota inesperada claro que sí. Nos hemos encontrado a un Rayo que ha hecho un buen partido, mantuvieron el resultado. El premio ha sido más de lo que se merecía el equipo, pero han jugado un muy buen partido, muy organizado y nosotros por muchos momentos lentos, nos ha costado mover el equipo en transiciones. En la segunda parte con el resultado en contra el equipo ha estado excitado, con ansiedad de acabar jugadas y sin tener la mente clara. Hay que darle la vuelta a la página y enfocarnos en la Copa. Son muchos partidos, estamos a muy alto nivel y estas cosas pueden pasar, pero si queremos estar entre los de arriba estos puntos hay que ganarlos".

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Pisotón a Parrot: "Desde el banquillo era muy difícil de ver. No voy a hablar del arbitraje, se ve claro, hay muchas cámaras, se repiten las jugadas constantemente y se pueden ver dónde se cometen errores o donde no".

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Tres competiciones: "Competir en las tres competiciones te requiere estar al máximo nivel constantemente incluso tres veces por semana. No hay excusas. Si queremos estar entre los grandes lo tenemos que hacer. Hoy ellos han hecho lo que tenían planeado y nosotros tenemos que ver en qué hemos fallado. Muchas cosas son de calma en el último tercio, de salida de balón, juntar líneas, no querer acabar las jugadas rápido. Ahora tenemos un partido el martes que no se puede perder. El equipo en defensa lo está haciendo muy bien, pero el fútbol son detalles. Al final nos han clavado un gol, nosotros tendríamos que haber hecho lo mismo y no ha sido así".