Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 16:43h.

El extremo marroquí citó a algún rival a citarse en el vestuario y tuvo que ser separado por varios compañeros

Isco carga contra el criterio de los árbitros: "No se puede hablar con ellos"

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La tarde de sábado en La Cartuja fue un alarde absoluto de impotencia. Una falta de poder -o de capacidad- escenificado con esa dolorosa derrota a manos de un Rayo Vallecano que brindó toda una lección táctica al Real Betis de Manuel Pellegrini. Y es que el encuentro fue horrible en todos los sentidos. Mala lectura del partido, peores tomas de decisiones, sin apenas reacción con los cambios y sobre todo una horrenda toma de decisiones de los jugadores, lejísimos del nivel que se le presupone a un equipo de Champions League. Un claro ejemplo de ello fue el partido de Ez Abde, que ha perdido algo de chispa en las últimas semanas. Para colmo, y por si fuera poco, terminó el duelo enzarzado en una sonora tangana con varios jugadores rivales, teniendo incluso que ser apartado por miembros del cuerpo técnico rayista y algunos compañeros. Si bien se desconocen los motivos, la escena fue llamativa, citando a algún jugador a 'verse' en el vestuario.