Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 17:03h.

El entrenador considera que "fue penalti claro" a Troy Parrott aunque hizo autocrítica con el exceso de "aceleración" del equipo

Isco carga contra el criterio de los árbitros: "No se puede hablar con ellos"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la derrota del Real Betis contra el Rayo Vallecano. El entrenador considera que les "faltó calidad y tranquilidad y sobró aceleración", de ahí que lo valorase como un duelo "muy poco creativo" en términos generales. El técnico chileno hizo especial énfasis en la jugada del posible penalti a Troy Parrott, no penalizada por no "fingirlo", aunque espera recuperar la buena sintonía del equipo en los próximos compromisos.

Su balance del partido: "Digamos que no nos sobró dinámica, pero no nos faltó. Lo que nos sobró fue aceleración. Nos faltó calidad y tranquilidad para poder buscar los espacios con todo el rato que tuvimos el balón. Así que podíamos jugar un día más y a lo mejor no hacíamos un gol tampoco, a pesar de que tuvimos un par de oportunidades claras, pero creo que en términos generales fue un partido muy poco creativo”, comenzaba Pellegrini en su diagnóstico inicial".

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El cansancio del equipo tras una visita en Champions: "Yo siempre he dicho que es complicado. Justamente el gran mérito que ha tenido el equipo de estar en las dos competiciones en los puestos de avanzada. Se han perdido tres puntos aquí en casa muy importantes. Tenemos que intentar buscar recuperarlos en los partidos que nos quedan de visita. Quedan cinco partidos todavía para terminar la primera vuelta y hacer una buena puntuación, pero sin lugar a dudas que los tres puntos de hoy día duelen mucho porque son en casa y cuesta recuperarlos".

Qué significa esta derrota: "Bueno, significa perder tres puntos en la Liga, pero significa seguir manteniéndonos en los puestos de más avanzada. Yo siempre digo que los puntos de visita son muy valorados cuando uno los recupera o cuando uno los consigue; los puntos de local son una pérdida muy importante, pero tenemos que seguir, cierto, con tranquilidad, tenemos que intentar retomar, sobre todo, la creatividad que tuvimos hoy día muy poco".

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El posible penalti a Troy Parrott: "El penalti es claro, pero no quiero centrar la acción en una acción del árbitro. El penalti es claro. Lo que pasa es que Parrott, como hacen la mayoría de los jugadores, no simuló, no se tiró al piso. Intentó seguir la jugada y a lo mejor esa misma lealtad dentro del campo le impidió que le hubieran cobrado ese penalti. Pero el fútbol es así, uno en ese sentido no me centro en una sola acción. Creo que el equipo estuvo hoy día acelerado, con más revoluciones de lo que se necesita cuando un equipo tan encerrado como estaba el Rayo, teníamos que buscar los espacios con más tranquilidad".