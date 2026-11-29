Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 20:35h.

Julián Álvarez se reencuentra con los goles y el fútbol con el Atlético de Madrid

Simeone elogia la actuación de Julián Álvarez y le hace una promesa: "Extraordinario"

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El Atlético de Madrid buscará arrimarse al liderato este miércoles con la visita al FC Barcelona en el Camp Nou menos de un mes después del otro choque liguero, en el Metropolitano, donde Julián Álvarez volvió a llevarse silbidos del Metropolitano tras fallar dos ocasiones. El argentino ha vuelto a recuperarse con su mejor momento de forma en muchos meses que hasta él mismo reconoce tras ganar en Elche pasando página de un verano cargado de rumores con su fichaje por el equipo culé.

Tras cerrarse el mercado, la Araña ha ido dando pasos poco a poco para ganarse el perdón de la afición rojiblanca después de sus palabras durante el Mundial en las que pedía salir al Barça. Con el cariño y la defensa de Simeone y sus compañeros y con cada vez mejores partidos, el delantero comenzó a marcar y a mostrar mejores sensaciones gestuales hasta volver a dar un paso atrás en ese encuentro frente al conjunto catalán.

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Después llegó un parón de selecciones en el que Julián Álvarez volvió a brillar con Argentina marcando tres goles en total ante Uruguay y Costa Rica y, a su vuelta al Atlético de Madrid, ha seguido de dulce. Contra el Getafe no marcó pero dio dos asistencias y sí mojó frente al Viking en Champions y este sábado en el Martínez Valero dejando un bonito tanto que confirma su mejoría.

Las sensaciones de Julián Álvarez tras el Elche-Atlético

En los medios del club, el ariete se mostró contento a pesar del sufrimiento para terminar llevándose los tres puntos: "Contento, veníamos buscando los tres puntos y sabíamos que no iba a ser fácil. Podríamos haber hecho más goles y haber dejado el partido un poco más tranquilo. Terminamos sufriendo por no haber sido más efectivos ahí en situaciones de goles que tuvimos en el segundo tiempo sobre todo pero lo importante son los tres puntos".

Julián Álvarez explicaba así cómo fue su tanto, el tercero de la noche para los rojiblancos: "Fue un lindo gol. Me la dejó bien Álex, luego hice uno o dos toques ahí. En la cancha me había parecido que había sido más fácil pero recién vi el vídeo del gol y no había sido fácil la jugada. Terminó bien, así que contento".

Por último, el argentino confirmó que está al 100% para lo que viene con el Atlético de Madrid: "La verdad es que me siento muy bien, hay que seguir por este camino, por esta buena racha ayudando al equipo, que se vienen cosas muy importantes".