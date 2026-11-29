Juan Pérez 29 NOV 2026 - 20:25h.

Una salida necesaria para fichar en otras posiciones

Simeone pide hasta dos veces y en plural fichajes al Atlético de Madrid: "Necesitamos futbolistas"

Compartir







El Atlético de Madrid le ha puesto precio a Ademola Lookman con un ojo puesto en el mercado invernal de enero, y los primeros candidatos aparecen desde Italia con la intención de conseguir al extremo. La velocidad y la explosividad del jugador parecen estar en el horizonte de la Roma, que es uno de los grandes perseguidores del londinense de 29 años.

A pesar del alto nivel de Lookman en su llegada al Atlético de Madrid la temporada pasada, el futbolista apenas está contando, lesión mediante, para Simeone por lo que el conjunto rojiblanco parece haber tomado una decisión. En esa misma línea empiezan a correr los rumores como el que suelta Corriere dello Sport, que alimenta la posibilidad de que la Roma busque intensamente el fichaje del jugador en el mes de enero.

PUEDE INTERESARTE La situación de Juan Musso en el Atlético de Madrid que despierta el interés de Racing Club

En Italia exprimen el titular que se ha repetido en más de una ocasión alrededor de la Roma, que necesitaban un perfil como Lookman...y el mismo jugador parece estar en el mercado. La petición de Gasperini es la de conseguir un perfil como ese, y es precisamente el jugador con el que el entrenador conectó en el Atalanta en una temporada brillante a pesar de que no tuvieron el mejor final ni en lo público ni el no privado.

La situación de Lookman es perfecta para la Roma, porque con solo dos goles en 15 partidos y muy lejos de la titularidad, el peso de la oferta puede marcar la salida del futbolista en las próximas semanas. Actualmente el Atlético de Madrid le ha puesto el cartel de venta en unos 35-40 millones de euros, una cantidad que según el medio italiano no es prohibitiva para la Roma a pesar de que su primera opción es buscar una cesión con opción de compra.

PUEDE INTERESARTE Gil Marín fija su salida del Atlético de Madrid y Apollo tiene dos grandes tareas por realizar

Actualmente la Roma está detrás de varios perfiles como lo son Gittens, Hudson-Odoi, Scherhant y van Bommel, por lo que el interés en Lookman puede depender en mayor o menor medida del resto de operaciones. La segunda plaza mantiene al equipo romano con la necesidad de dar un salto competitivo para luchar por el título, por lo que la antigua pelea entre Gasperini y Lookman, que llegó incluso a riñas públicas y respuesta en redes sociales, puede ser un capítulo pasado si los millones se acercan a las peticiones rojiblancas.