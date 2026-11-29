Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 19:42h.

El único 'pero' de Dani Olmo tras la goleada del Barcelona en Riazor: "Varias semanas buscándolo"

Ambos se sortearon el campo y el saque

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El duelo entre el Deportivo y el Barcelona en Riazor, que terminó con victoria y goleada blaugrana por 1-5, tuvo de todo. Emoción, goles, tensión y también tiempo para las risas. En esta ocasión hacia el eterno rival por parte de dos de los protagonistas del choque como son Giménez y Raphinha. Uno blaugrana y el otro rojiblanco cedido en Riazor se sortearon el campo y quién sacaba de inicio en el encuentro. El comentario de ambos desató las risas.

Ambos lanzaron un dardo al Real Madrid a la hora de elegir color. Raphinha eligió el rojo y Giménez dijo lo siguiente. "Yo tampoco quiero el blanco". Las palabras del zaguero desataron multitud de comentarios en las redes sociales.

Giménez y la derrota ante el Barcelona

El internacional uruguayo Josema Giménez consideró "demasiado abultada" la derrota sufrida este domingo ante el Barcelona y apuntó que el primer gol de Lamine Yamal, nada más arrancar el partido, "no se puede volver a repetir".

"Estamos tristes por la derrota tan abultada que creo que, por cómo ha ido el partido, es demasiado castigo. Pero a pesar de eso, el equipo luchó y lo intentó, pero ellos son un gran equipo", manifestó. El central, que recuperó la titularidad ante el líder, lamentó el tempranero tanto de Lamine y apuntó a la "pegada" del Barcelona como el factor diferencial.

"Empezamos mal, como el día del Alavés, y el primer gol que nos hacen no puede volver a suceder. A pesar de todo, el equipo mantuvo la calma y el orden. Sabíamos cómo hacerles daño y les generamos ocasiones, pero ellos tienen mucho desequilibrio por banda con Lamine y Gordon. Nos vamos al descanso con ese gol de Olmo, que se anticipa bien, y en la segunda parte encuentran ese tercer gol y ya no pudimos sacar el partido adelante", analizó.