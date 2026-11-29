Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 18:32h.

Hansi Flick tiene claro en qué se parecen y en qué se diferencian Dani Olmo y Fermín López: "Nivel top"

Anotó el segundo gol de su equipo

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Dani Olmo fue el primer jugador del Barcelona en atender a los medios tras la victoria frente al Dépor en Riazor. El atacante celebró los tres puntos y los cinco goles anotados por su equipo, aunque lamentó no lograr dejar la portería a cero, algo en lo que llevan tiempo trabajando. También dejó su opinión sobre su gol y el fútbol que despliega Pedri cada semana en la medular.

En declaraciones a DAZN, Dani Olmo explicó que el equipo acumula semanas tratando de paliar esos errores que impiden que el equipo blaugrana acabe un partido con la puerta a cero desde hace tiempo. Lo explicó de la siguiente manera. "Contento por el partido del equipo. Hay que mejorar un poco, queríamos trabajar en esa portería a cero que llevamos varias semanas buscándola, pero contentos".

Las declaraciones de Dani Olmo

Goles en contra: "Seguir trabajando. Sabíamos que ellos iban a apretar fuerte arriba, no estuvimos acertados en esa acción puntual peor es fútbol, es un juego de errores. Nos marcaron pero estuvimos superiores de cara a puerta para llevarnos la victoria".

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Juego con balón y Pedri: "No nos sorprende ya, es un jugador total con y sin balón. Nos da muchísimo, está en todas partes del campo. Celebramos su momento. Contentos por él".

Tu gol: "Anthony estaba superando muy bien, alguna la había picado y sabía que alguna la pondría ahí. La puso perfecta y yo solo tuve que meter la cabeza".