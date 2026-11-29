Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 18:56h.

Giménez, muy dolido tras la manita encajada contra el Barça

El uno por uno y las notas del Deportivo ante el Barça con siete suspensos y dos muy duros

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El RC Deportivo ha sufrido una goleada este domingo en Riazor por parte del FC Barcelona con un 1-5 que, para José María Giménez, es más abultado de lo que se vio sobre el terreno de juego. El central uruguayo salió a hablar tras el partido en DAZN a pie de campo y reconoció la "rabia" y la "tristeza" deportivistas además de explicar cómo sus compañeros y la afición han conseguido que ya esté completamente adaptado al club como capitán y que lo dé todo por ellos.

José María Giménez, tras el Deportivo-Barcelona

Afición en pie: "Obviamente, triste por la derrota tan abultada, que creo yo, a mi entender por cómo se dio el partido, que es demasiado. A pesar de ello, el equipo luchó, lo intentó pero son un gran equipo el Barça. La afición, qué decir, ustedes lo vieron y lo dijeron; agradecidos. Esto nos da fuerzas, esos detalles nos impulsan. Seguiremos trabajando para revertir lo que viene pasando. Sin duda que estamos muy dolidos, somos los primeros también en querer dar la cara y poder jugar el siguiente partido para sumar y devolver el amor que nos dan. Ahora, a descansar y pensar en la Copa, que viene una semana linda".

Rabia por el gran inicio: "Sin duda que sí. Al final, empezamos mal como con el Alavés con un gol que nos hacen que, a mi entender, no pude volver a suceder. Pero, independientemente de eso, el equipo mantuvo la calma y el orden y esperó las oportunidades. Sabíamos cómo hacerles daño. Tuvimos la de Yere primero, la de Auba, después, el empate y ellos es verdad que por banda tienen mucho desequilibrio con Lamine y Gordon y, en un desborde, tiran un centro y anticipa bien Dani. Nos vamos con esa derrota 1-2 todavía en le partido y, en el segundo tiempo, se encuentran ese gol ellos y, nada, no pudimos salir adelante".

Simbiosis entre Giménez y el Dépor y enfado: "Enfadado no, triste. Llevo poco tiempo pero mis compañeros sobre todo hacen que también sienta de la forma que se siente al jugar el querer ganar porque uno, cuando entra a la cancha, piensa en ellos sobre todo. Sin duda que estamos pasando por una situación jodida pero estamos trabajando muy bien. Confío y creo en que el trabajo, al final, paga. Seguiremos todos unidos y juntos como hasta ahora con la fe de que todo va a ir bien".