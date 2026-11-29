Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 18:13h.

Así jugaron los hombres de Antonio Hidalgo

Aubameyang sufre un accidente de coche de camino a Abegondo

Compartir







El RC Deportivo de A Coruña cayó derrotado con dureza ante el Barcelona con una manita por 1-5 del equipo azulgrana ante la endeblez defensiva de los de Antonio Hidalgo. El arranque, a pesar de adelantarse el Barça, fue bueno del cuadro coruñés con el gol de Aubameyang y las ocasiones de Yeremay (esta muy clara) y de Nsongo pero los de Flick fueron ampliamente superiores en la segunda para llevarse el encuentro.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto coruñés en la jornada 14 de LALIGA EA Sports.

Leo Román [4]: Ya en el gol de Lamine Yamal se le puede achacar parte de culpa por comerse el amago de Dani Olmo pero fue peor que el propio jugador culé le batiese con un remate muy pegado al cuerpo. Se reivindicó con una mano en una jugada embarullada a balón parado pero terminó encajando una dolorosa manita.

Adrià Altimira [4]: Logró que el peligro del Barça llegara habitualmente por la otra banda gracias a su defensa sobre Anthony Gordon aunque le dejó con Mella en la jugada del gol en el que el inglés asistió a Dani Olmo. Raphinha le ganó la pelea por el cuarto y terminó sufriendo.

Miguel Loureiro [3]: La endeblez defensiva del Dépor en los balones aéreos también tuvo su parte de responsabilidad en el de Cerceda, como demostró en el balón que le gana Raphinha para marcar el tercero de la tarde.

José María Giménez [2]: Dani Olmo le ganó de cabeza en el 1-2 en una de las muchas jugadas en las que faltó más poderío en el área del uruguayo, que quedó señalado en el balón parado y tampoco estuvo especialmente acertado al salir de zona.

Giacomo Quagliata [5]: El italiano se midió con la difícil tarea de frenar a Lamine Yamal y tuvo que recibir para ello ayudas dada la calidad del astro del Barça. Sustituido para dar frescura a la banda.

Lorenzo Amatucci [4]: No estuvo bien en los duelos el ex de la Fiorentina en un centro del campo del Dépor que, por calidad y por número de futbolistas, no pudo competir con el del conjunto azulgrana.

Marc Casadó [6]: Gran despliegue físico del futbolista cedido por el Barcelona, que estuvo muy atento para cortar las carreras de su amigo Lamine Yamal cuando este iba para el centro desde la banda.

David Mella [4]: Arrancó como extremo diestro con buenos centros en los primeros minutos pero se diluyó y terminó el encuentro sufriendo como lateral zurdo y mostrando endeblez en el quinto tanto rival.

Yeremay Hernández [4]: Arrancó el partido con una ocasión clara en la que perdonó el mano a mano ante Joan García. Muy centrado en tareas defensivas ayudando a que Lamine Yamal no pudiera crear más problemas pero se le echó en falta en ataque.

Bil Nsongo [6]: Tuvo unos 15 minutos espectaculares en el arranque, con un gran movimiento y asistencia que Yeremay no aprovechó pero sí Aubameyang con uno de los muchos balones que ganó por alto. Le faltó culminarlos con un cabezazo que le sacó Joan García. Mucho trabajo sin premio.

Pierre Aubameyang [7]: Anotó un bonito gol ante su exeqeuipo robándole la cartera a Cubarsí tirando de veteranía y con una bonita picadita ante la salida de Joan. No dejó de intentarlo pese a la dificultad mostrando una "lección de movimientos para poner en los colegios" tal y como definió Paco Jémez en la retransmisión de DAZN. Koundé evitó su doblete.

Sustituciones de Antonio Hidalgo en el Deportivo-Barcelona

Adama Traoré [5]: Dejó algunas buenas carreras hacia adelante cuando al Dépor le costaba más salir desde atrás por la rápida e insistente presión del Barcelona.

Mario Soriano [6]: Su suplencia fue la gran sorpresa en el once de Antonio Hidalgo y, para cuando salió al campo, el partido ya se había complicado a pesar de que intentó buscar a los atacantes.

Diego Villares [5]: Aportó solidez a un centro del campo que hacía aguas de cara a los últimos minutos de partido.

Luismi Cruz [5]: Dejó buenos detalles con envíos para sus compañeros ya fuera a balón corrido o parado.

Zakaria Eddahchouri [-]: Joan le sacó un golazo en la gran ocasión de la que dispuso en su regreso tras lesión.