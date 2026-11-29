Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 19:36h.

Antonio Hidalgo lamenta que, con el 1-3, al Dépor se le puso muy cuesta arriba

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El FC Barcelona ha goleado este domingo por 1-5 al Deportivo en Riazor en un encuentro en el que los coruñeses compitieron hasta el tercer tanto, ya en la segunda parte, que puso muy cuesta arriba el partido a los de Antonio Hidalgo. El técnico deportivista ha reconocido este punto de inflexión en DAZN tras el encuentro señalando que la clave fue que se llegaron a desesperar además de alabar al Barça con unos jugadores y un entrenador "diferenciales".

Antonio Hidalgo, tras el Dépor-Barça

Buen inicio y cuál fue el punto de inflexión: "Creo que el gol que nos afecta más es el 1-3. Es una acción muy mal defendida por nuestra parte, estamos saliendo a buscar con un central nuestro saltando al lateral bajo. Luego te pone Lamine un balón increíble a Raphinha y ese una situación que se puede defender mucho mejor. A partir de ahí, sabes del potencial del Barça. Hemos estado ahí hasta ese momento y luego sí que nos ha costado. Hemos tenido incluso situaciones para hacer el segundo, cinco ocasiones clarísimas en el partido con la de Yere nada más empezar. A partir de ahí, el Barça te domina y te somete y está a un nivel increíble".

Mensaje al descanso: "Sabíamos que, al final, nos estaban encontrando un poco la espalda y esa situación de la línea nos estaba costando porque, sobre todo, ellos traían gene abajo y nos obligaban a saltar con los mediocentros para controlar un poco. La posición de Olmo y Raphinha nos estaba costando corregirla y cambiamos un poco la situación de Bil en la segunda parte pero, cuando te encuentras con el tercero, es complicado".

Reacción ante los momentos de apretar del Barça: "Si vas analizando un poco la estructura del Barça, ellos te acaban sacando una salida de tres con Eric. En esa situación, nosotros somos capaces con esa línea de cinco de poder ir a buscar dentro pero ellos, viendo eso, han retrasado mucho la situación de Cancelo y David ahí ya iba a buscarlo. Esas situaciones de Frenkie muy abajo nos obligaban a saltar con Marc y con Ama y te empiezan a encontrar pero creo que tampoco estábamos sufriendo en exceso más allá de que es normal sufrir con el Barça. A partir de ahí, en esa situación del 1-3 nos ha costado, hemos tenido también luego la situación de Auba, el tiro de Zaka... situaciones para haber hecho un resultado más corto pero ha sido justo vencedor el Barça, está claro".

Mentalidad de sufrir contra el Barça: "Al final, la clave era no desesperarse. Si tú llegas a un momento en que te desesperas porque te están llegando, te están creando alguna situación, recibes el gol en el minuto 1... lo más difícil contra el Barça es competirle y empatar el partido y tener alguna situación como la de Bil para hacer el segundo. Yo creo que la clave ha estado en desesperarnos un poco e ir a buscar situaciones muy lejos. Luego, el tercero que Lamine pone un balón increíble y Raphinha define de esa manera. Pero era clave no desesperarse porque, como te desesperes contra esta gente, es muy difícil hacerles daño".

Algo que Antonio Hidalgo hubiera cambiado del partido: "Creo que tienen muchísimo talento y un entrenador diferencial. Son dos claves que, al final, tú puedes prever una cosa y plantear una cosa contra el Barça y ellos te lo pueden modificar. Una estructura con la que tú igualas en un primer momento y ellos empiezan a bajar a gente y, entonces, la fórmula mágica de poner a más gente defendiendo sin poder correr tanto, como es la cosa que hemos hecho hoy, que pierdes 1-5, pues al final le daremos vueltas, intentaremos mejorar para la siguiente vez que nos toque".

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Duro calendario por delante: "Esto se pone cuesta arriba, los rivales son de primer nivel. Ahora tenemos un partido el miércoles, el sábado otro contra el Racing que también está haciendo las cosas muy bien y nos conocemos del año pasado, el Athletic y luego el Real Madrid".