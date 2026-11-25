Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 13:10h.

El francés queda apercibido tras la tarjeta que le condicionó durante el derbi

Agoumé no comparte las quejas sobre la posible expulsión de Kike Salas y señala al arbitro: "Pitaba faltitas"

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Aunque ya han pasado cuatro días desde el partido entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, el derbi sigue coleando. Tal y como manda la tradición, en la capital hispalense se sigue valorando todo lo sucedido en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán y también lo que pasó fuera, con especial atención a las polémicas arbitrales.

Una de las ‘víctimas’ del arbitraje de un arbitraje de Sánchez Martínez que no dejó contento a nadie fue Lucien Agoumé. El centrocampista francés recibió en el minuto 15 la primera tarjeta amarilla del Sevilla y también la primera a un jugador de campo, aunque la cuarta del partido cinco minutos después de que el murciano sacara la metralleta gualda y amonestara a tres béticos que estaban en el banquillo -Cucho, Junior y Toni Doblas-. Una amarilla que, sin duda, le condicionó hasta el punto de que tuvo que ser sustituido. En el minuto 69, tras una falta a Isco, Luis García Plaza decidió que no se arriesgaba más y le sacó el campo para dar entrada a Isaac Romero y cambiar el dibujo.

No es habitual que el madrileño prescinda del galo, ya que ha sido titular en todos los partidos de LALIGA hasta el momento, completando todos menos dos. Hasta el sábado, solo le había retirado ante el Getafe en el minuto 87, también después de recibir una tarjeta. De hecho, los algo más de 21 minutos del derbi que no jugó le han relegado a la cuarta posición de los jugadores con más minutos del Sevilla en LALIGA, siendo adelantado por Suazo y Juan Iglesias.

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Indignación y a una de la suspensión

Sin embargo, la grabación desde la REFCam de la acción en la que Agoumé vio la amarilla deja en mal lugar a Sánchez Martínez, que en el acta reflejó que era por “protestar una de mis decisiones”. El contexto es el siguiente. Félix recibe una dura entrada abajo de Marc Roca, el lorquino señala la infracción y el centrocampista del Sevilla, sin mediar palabra, se acerca a él con un brazo levantado señalando que el centrocampista bético había cortado una acción prometedora con su falta. El resultado, tarjeta para el mediocentro sevillista y el mediocentro bético se marcha sin sanción. Una amarilla de peso en un partido de alta tensión para uno de los puestos decisivos. El sevillismo, indignado por la resolución del árbitro.

Agoumé no se lo podía explicar y su cara de asombro también aparece en el vídeo de la cámara subjetiva del colegiado. Pero lo peor no es eso, y es que con esa tarjeta el futbolista francés se queda a una de la suspensión. Una de las piezas clave del centro del campo sevillista queda apercibido tras recibir amarillas ante el Rayo Vallecano, el Barcelona, el Getafe y el Betis. El pasado ejercicio, Agoumé fue uno de los hombres más tarjeteados de LALIGA con once amonestaciones, llegando a perderse el partido de la primera vuelta ante el Atlético de Madrid y el de la segunda ante el Real Oviedo. En los dos perdió el Sevilla.