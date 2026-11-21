Alberto Cercós García 21 NOV 2026 - 22:04h.

En el Sevilla se quejan del arbitraje tras el empate ante el Real Betis

La 'guasa' de la afición del Sevilla con Álvaro Valles: "Selección"

Compartir







El derbi sevillano sigue dejando cola después del pitido final. El empate entre Sevilla y Betis no solo ha provocado debate por el resultado y las ocasiones de ambos equipos, sino también por algunas de las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro. Una de las acciones más comentadas fue la posible expulsión de Kike Salas, una jugada que ha generado numerosas quejas y que ha vuelto a poner el foco sobre el colegiado. Sin embargo, Lucien Agoumé no parece demasiado preocupado por las reclamaciones del conjunto verdiblanco.

El centrocampista sevillista fue bastante claro al ser preguntado por las protestas relacionadas con esa acción. "Que sigan quejándose entonces, que a nosotros no nos interesa eso", señaló, dejando claro que no quiere entrar en el intercambio de reproches entre ambos equipos. Eso sí, el futbolista también aprovechó para mostrar su disconformidad con algunos aspectos del arbitraje. "Para los dos equipos lo creo. Lo que más, por nosotros, estaba pitando faltitas cuando nosotros apenas tocamos al jugador. Muchas veces ha pitado el árbitro", explicó, mostrando su malestar con el criterio que había seguido durante el derbi.

Agoumé también puso sobre la mesa una acción que le afectó personalmente. El futbolista recibió una tarjeta amarilla en el minuto 15 y no entendió demasiado bien el motivo. "Me saca una amarilla en el minuto quince y dice que estuve haciendo gesto. Yo no lo creo. Espero que va a ver la imagen, que no he hecho nada raro. Solo he dicho que Rubén estaba solo", relató. Una amonestación que considera injustificada y sobre la que espera que las imágenes puedan aclarar lo sucedido. Pese a ello, quiso evitar que sus palabras se interpretasen como una queja generalizada contra el arbitraje.

Agoumé reivindica el partido del Sevilla

El sevillista prefirió poner el acento en el rendimiento de su equipo y en la sensación de haber merecido mucho más. "Estoy contento hoy de lo que ha demostrado el equipo. Creo que todo el mundo ha visto hoy que hemos sido superiores al rival", aseguró. También lamentó que el Betis encontrase el gol en una de sus pocas aproximaciones: "Nos meten ese gol porque uno de los pocos tiros que han hecho en el partido". Agoumé destacó que el Sevilla siguió peleando hasta el final y terminó convencido de que había hecho méritos suficientes para llevarse la victoria.