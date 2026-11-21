David Torres 21 NOV 2026 - 21:05h.

Otro triunfo a lo Javier Aguirre (0-1)

Pareció un penalti claro, muy protestado por el equipo che

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ValenciaEl arbitraje del Rayo Vallecano-Valencia CF dejó dos acciones que generaron dudas y reclamaciones durante el encuentro disputado en Vallecas. José Luis Munuera Montero, árbitro principal del partido, ha explicado las decisiones en el espacio de revisión arbitral, donde ha justificado tanto la mano de Mujaid dentro del área como la falta de Dani Raba sobre Unai, que terminó señalando fuera del área por muy poco.

La segunda jugada fue la que requirió un análisis más exhaustivo desde la sala VOR. El propio colegiado reconoció que su compañero en el VAR le pidió tiempo para revisar la acción antes de confirmar la decisión. Durante ese proceso, además, se activó el protocolo con los capitanes.

La mano de Mujaid no fue penalti

Una de las acciones polémicas llegó con una mano de Mujaid dentro del área. El Valencia reclamó una posible pena máxima, pero Munuera Montero mantuvo su decisión de no señalar penalti. El colegiado considera que el defensor tenía el brazo en una posición natural y pegado al cuerpo. "Es un ejemplo de mano no punible, al estar el brazo pegado al cuerpo y encontrarse en una posición totalmente natural. He comentado la acción con mi compañero, que estaba justo enfrente, porque quería conocer su opinión y comprobar si mi percepción era correcta. Adrián, que es mi compañero de esa banda, me ha comentado que para él también era una mano natural y no punible. Después hemos dejado que nuestro compañero, desde el VAR, nos confirmase que lo que habíamos visto sobre el terreno de juego era efectivamente correcto. Creo que el trabajo en equipo ha sido positivo y esa es la interpretación que hemos tenido desde el campo sobre la acción".

La falta de Raba a Unai, por muy poco fuera

La otra jugada que necesitó una revisión más detenida fue la acción de Dani Raba sobre Unai, al borde del área valencianista. Munuera Montero señaló falta fuera del área, una decisión muy ajustada por la proximidad de la línea.

El árbitro reconoció que la jugada no era sencilla y desveló que el VAR le pidió tiempo para analizarla exhaustivamente antes de dar por buena la decisión. "Ha sido por poco fuera, pero también ha sido una acción muy al límite. La verdad es que yo la he visto muy clara, aunque después he vuelto a ver la acción y es muy ajustada. Había dos jugadores defensores del Valencia que le cerraban el paso a Unai y, para mí, cae justo fuera del área. Ha sido una acción muy ajustada porque mi compañero desde el VAR me ha pedido tiempo para poder analizarla exhaustivamente. Le hemos dejado su tiempo y hemos activado el protocolo con los capitanes. Tengo que destacar que han estado a un nivel de respeto espectacular, tanto Guido como Isi. He hablado con ellos, les he explicado la situación y lo han entendido. En líneas generales, también tengo que destacar el respeto que hoy he notado por parte de ambos equipos en un partido muy intenso y difícil".