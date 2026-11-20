Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 17:32h.

El entrenador abre la opción de que Sangante ocupe una posición en la que ya ha jugado

Luis García Plaza despeja la duda: "Jugaremos con tres centrocampistas, casi seguro"

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El Sevilla FC se ha visto con un problema en el lateral derecho para, al menos, lo que queda de año 2026. Juan Iglesias es indiscutible, pero el vallisoletano tendrá que parar en algún momento, bien por sanción o bien por cuestiones físicas -es el cuarto jugador con más minutos-, y en estos momentos no hay ningún futbolista específico más para ese puesto en la primera plantilla sevillista.

La grave lesión de José Ángel Carmona, que se partió la tibia y el peroné en el entrenamiento de este martes, ha dejado coja no solo esa posición, sino prácticamente toda la banda derecha tras las bajas de Miguel Sierra y Alfon, esta última también grave. Tanto el visueño como el manchego se perderán lo que resta de temporada, el club tendrá que acudir al mercado aprovechando el hueco que dejan en el límite salarial por sus lesiones de larga duración, pero para los cinco partidos ligueros y los dos coperos si sigue el Sevilla pasando las eliminatorias, Luis García Plaza puede verse con problemas.

“En el lateral derecho y en las bandas tenemos un problema de efectivos hasta enero. Alguien nos tiene que ayudar. Sea un chaval del filial o alguien de la primera plantilla. Tienen que dar su mejor versión, los necesitamos”, explicaba en la sala de prensa este viernes el entrenador.

Las opciones del lateral derecho

En la rueda de prensa previa al derbi, Luis García Plaza ha mostrado una de sus cartas para el lateral diestro en caso de necesidad. “Tengo en cuenta que Sangante ha jugado de lateral derecho en algún momento de su carrera. No es su puesto, pero ha jugado de lateral derecho”, explicó al ser cuestionado sobre el once que pondrá en liza ante el Betis. Y es cierto. Según los datos que arroja la web especializada Transfermarkt, el senegalés ha llegado a disputar 19 partidos en esa posición en el Le Havre, siendo la temporada 2023/24 la que más veces jugó ahí, con 14 alineaciones de las 30 de las que disfrutó ese ejercicio. En la pasada, fueron cuatro los encuentros que hizo en esa posición.

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Durante el parón por los partidos internacionales, Tamiou Miguel Kpebane ha entrenado con el primer equipo y ha dejado buenas sensaciones. Tanto, que tiene opciones de entrar en la convocatoria para el derbi a pesar de que no es, ni de lejos, un fijo en el Sevilla Atlético. Apenas acumula 88 minutos repartidos en cuatro partidos en la Segunda Federación, pero su físico -mide 1’95 metros- y el hecho de que pueda jugar tanto de lateral como por delante y en otros puestos de la defensa le convierte en un jugador apetecible.

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Eso sí, el propio entrenador ha anunciado que la próxima semana “va a empezar un lateral derecho” del filial, que presumiblemente será Adrián Pérez. A sus 19 años, es el titular en el Sevilla Atlético y suma ya diez partidos esta temporada, en los que ha metido un gol.