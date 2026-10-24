Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 15:01h.

Así salen José Alberto y Manolo González

José Alberto reconoce el cambio con Sergio Canales y le pone deberes a Pablo García: "No lo veo cómodo"

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El Sardinero acoge este sábado un choque de la jornada 10 de LALIGA EA Sports en el que Racing de Santander y Espanyol llegan con urgencias clasificatorias tras varios encuentros sin ganar. José Alberto quiere valerse de la fortaleza cántabra en casa y Manolo González sumar por fin de a tres con muchas dudas con respecto a su futuro con estas alineaciones confirmadas en uno y otro equipo.

En el Racing, la buena noticia para José Alberto López es que sólo tiene una baja, la de Simon Eriksson, que perdió en verano la batalla por la portería racinguista con Julen Agirrezabala. El que ya está al 100% es Andrés Martín, que jugará de inicio por primera vez tras la lesión sufrida en el arranque de la temporada tras haber tenido ya minutos en los partidos de Mestalla y El Sadar.

El damnificado es André Almeida, que se cae de un once titular en el que está por ver cómo se reparten los tres puestos de la mediapunta entre el jugador de Aguadulce, Sergio Canales e Íñigo Vicente. Tendrá que esperar su sitio de nuevo desde el banquillo Pablo García, a quien el técnico del cuadro montañés le puso deberes en la rueda de prensa previa para seguir mejorando.

Mirando al Espanyol, Manolo vuelve al 4-2-3-1 tras haber reforzado defensivamente al equipo ante el Atlético de Madrid en la derrota en los últimos minutos de la pasada jornada. Drkusic podrá jugar finalmente tras sus problemas físicos en ese encuentro y, con Javi Puado ya cogiendo minutos, la enfermería perica se queda únicamente con Jofre Carreras y Kike García.

Clemens Riedel se cae del último once espanyolista para que Álex Calatrava recupere su puesto de inicio en el ataque mientras que Hartman será esta vez el lateral zurdo titular por delante de Hinojo. En la portería, Ángel Fortuño se mantiene como el elegido de Manolo por delante de Dmitrovic.

Alineaciones confirmadas del Racing de Santander-Espanyol

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sergio Canales; Yassir Zabiri.

XI del Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Pol Lozano, Edu Expósito, Javi Hernández, Álex Calatrava, Bryan Zaragoza; Roberto Fernández.