Basilio García Sevilla, 15 OCT 2026 - 19:59h.

"No voy a hacer excepción al caso", decía en su tierra natal horas después del partido

Juan Iglesias y la expulsión de Isaac: "Siempre dicen de proteger al jugador; esta vez fue la grada local"

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A veces se dan circunstancias muy curiosas en el mundo del fútbol. El CTA está intentando abrir la realidad de los árbitros y ahora es más común verle atendiendo a los medios de comunicación, pero al aficionado medio no deja de resultarle raro que lo hagan. Especialmente, si han sido protagonistas de distintas polémicas en los últimos tiempos. Ese es el caso de Adrián Cordero Vega, el colegiado que dirigió el partido entre el Levante UD y el Sevilla FC del pasado lunes, que apenas unas horas después de la ‘batalla’ del Ciutat de València ha hablado de forma pública.

El colegiado de Santander ha atendido a SER Cantabria poco después de su polémica actuación arbitral -en el campo y redactando el acta- en el partido que cerró la jornada 8 de LALIGA EA SPORTS. Especialmente señalado quedó con la decisión de expulsar a Isaac Romero por llevarse el dedo a la boca y mandar a callar a la hinchada granota tras marcar el 2-3. El Sevilla tuvo que defender con uno menos los minutos finales y no fue capaz de mantener el resultado, despertando la indignación del sevillismo.

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En su entrevista en tierras cántabras, en la que ha valorado muchas de las novedades arbitrales de los últimos años, no ha querido mojarse en jugadas concretas pese a ser preguntado directamente por la expulsión de Isaac Romero. “No voy a romper la tónica del Comité de no hablar de jugadas concretas”, sentenciaba.

“Las jugadas concretas, en este caso, tenemos al Comité para hablar de ellas. No soy quien yo para saltarme la tónica general del Comité y hablar aquí o en otro medio. No voy a hacer excepción al caso. Es el comité el que periódicamente, tanto en Tiempo de Revisión como en seminarios abiertos a prensa, o en las propias apariciones de alguien del Comité que tiene autoridad y está legitimado a hablar de ello, lo puede comentar”, completaba Cordero Vega.

Defensa de Tiempo de Revisión

Además, Cordero Vega también salió en defensa de la edición semanal de 'Tiempo de Revisión', otra de las novedades del arbitraje que rechinan entre el sevillismo ya que, siempre, siempre, siempre se dan por bien señaladas las acciones en las que se sintieron perjudicados. “Considero que es un avance muy positivo, es un formato muy dinámico y es fácil de ver. Está muy bien, a mí me parece muy bien que se expliquen jugadas al aficionado, porque el 90% que quiera ver eso y lo vea con buenos ojos, lo va a coger y le va a aportar”.

“Está la otra parte, la que se siente perjudicado. El problema es utilizar esta terminología de robar, atracar y demás, porque al final lo que tenemos delante es un fallo, o puede ser un acierto, pero no deja de ser algo intrínseco del deporte, de cualquier deporte, que son los aciertos y los fallos. En cualquier ámbito deportivo hay aciertos y fallos por parte de todos los actores”, sentenciaba el colegiado cántabro, el ‘enemigo público número 1’, si se permite la expresión, del sevillismo en los últimos días.