La ITIA impone una suspensión de 24 años a Stefan Milicevic

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Sanción histórica en el mundo del tenis. La Agencia Internacional de integridad del Tenis (ITIA) ha suspendido nada menos que 24 años a Stefan Milicevic, que no podrá volver a competir hasta 2050 tras lo que consideran una infracción grave en las normas anticorrupción, ya que habría reclutado jugadores para amañar partidos. Además, también le han impuesto una multa económica de 70.000 dólares.

El serbio creó una red de corrupción según una investigación que detectó la manipulación de seis partidos, cinco de ellos con él como jugador junto a otros tenistas. Además, también intentó manipular otros tantos entre 2022 y 2024. Milicevic, que tiene actualmente 29 años y alcanzó su mejor puesto, el 1.338 del mundo, en 2014, dice prácticamente adiós a su carrera, ya que no podrá volver a competir hasta que tenga 53 años de edad.

El tenista también fue acusado de reclutar o intentar reclutar a varios jugadores profesionales como parte de una red corrupta durante el mismo período, lo que resultó en que otros jugadores amañaran partidos. La sanción es efectiva desde el pasado 9 de octubre y acabará el 8 de octubre del 2050.