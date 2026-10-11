Juan Pérez 11 OCT 2026 - 20:26h.

De los problemas en ataque al dilema de la pausa de hidratación

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Los cinco empates del Celta esta temporada pesan lo suficiente como para remarcar el estado de forma del equipo, y sobre todo la conexión con el estilo de juego de Claudio Giráldez tan admirado la temporada pasada. El tanteo sin goles ante el Elche deja muchas preguntas y algunas respuestas de boca del entrenador, que alienta a los suyos, deja varias explicaciones y matiza el mal juego de los suyos en ataque tras lo que ha sucedido en el terreno de juego.

El choque del Martínez Valero, con la ausencia de Iago Aspas, ha vuelto a sentarse en la rueda de prensa con el enfado típico de un técnico que no ve a relucir el fútbol que sabe que tienen sus jugadores. Sin pelos en la lengua, el de O Porriño no ha dudado al aclarar que el Elche ha sido mejor en varias fases del encuentro sin negar que los suyos han estado infinitamente mejor en defensa, a pesar de tocar ciertos puntos llamativos como el de la temperatura.

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Aún así el punto de partida es la ausencia de fútbol, o al menos así se entienden las palabras de Giráldez: "Cuando no estás fluido con la pelota, estás incómodo y no te sale lo que tú quieres. No ha pasado lo que tú quieres en el partido pero tenemos seguridad defensiva, hemos sido capaces de defender bien en bloque bajo y en el balón parado que hemos estado muy bien", concluye.

De hecho su conclusión es clara y no duda en repetirla en varias ocasiones durante la rueda de prensa: "A nivel defensivo eso te hace que puedas mantenerte en los partidos, pero no me llega el nivel del equipo de hoy. No me ha gustado, nos hemos precipitado en muchísimos ataques, hemos estado muy imprecisos en lo técnico, hemos llegado tarde a la presión. Han hecho bien dos fases del juego, tres con la transición. No hemos permitido que nos corriesen", aclara.

Uno de los grandes problemas del equipo ha sido la adaptación al calor, ya que de hecho el Elche no ha aceptado la pausa de hidratación, ya que la tienen que corroborar los dos equipos: "La gente estaba con las piernas para arriba y mareada en el vestuario, es una realidad. No sé a quién beneficia jugar a estas temperaturas pero es lo que nos está pasando en este momento de la temporada y sin parón de agua además, que suena un poco raro. Adaptarnos, hemos competido bien y para eso vale muchos mecanismos del equipo para cuando no estás cómodo y cuando no estás del todo correcto ni en lo técnico ni en lo táctico que tengamos mecanismos para poder competir. Es la lectura positiva que hago".

Una visión positiva antes de arrancar el vuelo en Europa ante la Juventus, para después competir contra Elche, Celtic y Real Betis respectivamente en la próxima semana y media.