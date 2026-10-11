Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 15:53h.

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo y el Elche igualaron 0-0 en el Martínez Valero en un mal encuentro de los de Claudio Giráldez, que apenas inquietaron la meta de Martín Dituro. Driouech tuvo la más clara ya en el minuto 89 pero no acertó en un disparo claro ante la meta ilicitana.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto celeste en la jornada 8 de LALIGA EA Sports.

Ionut Radu [8]: Sacó las ocasionse más claras del Elche al estar muy atento para robarle la pelota a Tete Morente cuando le cayó a este dentro del área y repeler un disparo de Neto en el descuento. Cuarta portería a cero para el rumano después de haber dejado algunas dudas con su selección.

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Álvaro Núñez [8]: Volvió al Martínez Valero entre los silbidos de la que fuera su afición por su salida el pasado mes de enero sin querer renovar y estuvo muy seguro atrás siendo de lo mejor de la zaga viguesa.

Yoel Lago [8]: Gran labor defensiva del canterano sin que la tarjeta amarilla que vio le impidiera mantener su confianza alta a la hora de ir a los duelos. Asentado en el eje de la zaga.

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Marcos Alonso [8]: Ayudó a dejar la portería a cero con su veteranía para formar una línea en la que no hubo espacios para que se colasen los futbolistas rivales. No sufrió en exceso.

Javi Rueda [7]: Más atento en esta ocasión a la hora de ayudar a Álvaro Núñez a frenar a Germán Valera y a Revivo cuando el equipo ilicitano insistía por su costado.

Aleix Febas [4]: El mediocentro sí recibió aplausos e incluso homenaje en su vuelta a Elche pero su partido no estuvo a la altura de la temporada pasada y no logró convertirse en el dominador del duelo en la medular.

Ilaix Moriba [6]: Ante las dificultades que pusieron los locales para ganar la posesión, el internacional guineano estuvo más dedicado a intentar frenar sus ataques.

Javi Galán [5]: Arrancó con una pérdida que pudo aprovechar Rubén Sánchez al mandar la pelota al palo pero logró recomponerse para cerrar bien atrás e intentar llegar al ataque cada vez más con el paso de los minutos.

Ferran Jutglà [4]: Lo intentó por su cuenta en los pocos balones que llegaron al ataque vigués pero tampoco tuvo su día en un encuentro muy gris de toda la delantera del Celta.

Pablo Durán [3]: Partido muy sufrido en punta para el futbolista de Tomiño, con el Elche dominando la pelota y teniendo que correr detrás de ella como primer hombre en la presión sin posibilidad de desequilibrar en ataque.

Hugo Álvarez [3]: Muy poco del orensano jugando en esta ocasión en el ataque sin que se notara su presencia ni arriba ni atrás con las ayudas defensivas.

Sustituciones de Claudio Giráldez en el Elche-Celta

Borja Iglesias [6]: Aportó un extra para el equipo gallego bajando balones en los envíos largos con los que le buscaban ante la falta de ideas.

Couhaib Driouech [4]: Tuvo dos disparos. Primero cuando robó una pelota en el centro del campo y, cuando parecía que podía correr hacia la meta rival, le pegó muy desviado desde 40 metros y después al desperdiciar la más clara en el minuto 89.

Williot Swedberg [5]: Aportó algo más de movilidad en el ataque del Celta cuando salió sin que tampoco fuera un cambio destacado.

Hugo Burcio [-]: Salió en los minutos finales para apuntalar el centro del campo de Giráldez.