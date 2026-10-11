Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 13:00h.

Así salen Martín Anselmi y Claudio Giráldez

Marco Garcés calienta el mercado de fichajes y el Celta persigue a un nueve con potencial

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El fútbol dominical arranca en la jornada 8 de LALIGA EA Sports con el choque del Martínez Valero entre el Elche y el Celta de Vigo con el que ambos clubes volverán a la acción tras este largo parón de selecciones. Los de Martín Anselmi quieren seguir la estela del triunfo en el RCDE Stadium en el último encuentro y los de Claudio Giráldez encontrar la estabilidad antes de recibir a la Juventus este jueves en Europa League con estas alineaciones confirmadas.

En el Elche, Anselmi llega con las bajas por lesión de Buba Sangaré y de Yago Santiago, que aún no se han recuperado de las lesiones, y la de Federico Redondo por sanción. El argentino vio en casa del Espanyol la tarjeta roja a los pocos minutos de encuentro y su puesto en el eje de la zaga junto a Víctor Chust lo ocupará otro centrocampista jugando en una posición más retrasada como Javi Morcillo.

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Esto provoca que Marc Aguado recupere su puesto en la medular para formar el doble pivote con Gonzalo Villar con Thomas Lemar ya asentado por delante. Las otras dos posiciones que cambian están en la banda derecha, con Rubén Sánchez ocupando el puesto del lesionado Sangaré y Tete Morente por delante sacando del once titular a Luis Cepeda, que vuelve tras sus partidos con la selección de Chile.

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En el Celta, Claudio Giráldez ha perdido durante el parón a Miguel Román, que se suma a los ya lesionados Carl Starfelt, Jones El Abdellaoui y Andrés Antañón. Aleix Febas regresa al Martínez Valero y lo hará como titular en el centro del campo junto a Aleix Moriba en un once que, como es habitual con el técnico de O Porriño, presenta varios cambios con respecto al anterior.

Marcos Alonso ocupará el puesto de Sebastián Cáceres en el eje de la zaga tras las molestias sufridas por el uruguayo con el combinado celeste para completar el trío de centrales. Javi Galán formará en Elche como carrilero zurdo con Javi Rueda por la derecha y, arriba, Ferran Jutglà estará flanqueado en esta ocasión por Hugo Álvarez y Pablo Durán.

Alineaciones confirmadas del Elche-Celta de Vigo

XI del Elche: Matías Dituro; Rubén Sánchez, Víctor Chust, Javi Morcillo, Roy Revivo; Marc Aguado, Gonzalo Villar, Thomas Lemar; Tete Moreno, Germán Valera, Fer Niño.

XI del Celta: Ionut Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Pablo Durán, Ferran Jutglà.