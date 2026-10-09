Fran Fuentes 09 OCT 2026 - 12:25h.

El exportero ahonda en la mala relación del francés con jugadores como Jude Bellingham

Mourinho puntualiza lo que más le duele de la situación de Vinicius en el Real Madrid: "Me hace mal al corazón"

Compartir







El supuesto mal ambiente en el vestuario del Real Madrid, donde, al parecer, varios jugadores ya no aguantan a Kylian Mbappé por sus actitudes dentro y fuera del terreno de juego, ha sido uno de los temas candentes de las últimas horas, desde la rueda de prensa de José Mourinho a las diversas tertulias en radio y televisión. Uno de los que se ha pronunciado, y que ya restó importancia al episodio del francés con la bicicleta, fue Santi Cañizares, quien asegura que es normal que en un vestuario gran parte de los futbolistas no sean amigos.

Y es que, según expresa en El Partidazo de COPE, la amistad dentro del vestuario no es necesaria siempre que exista el respeto: "No hace falta, tú haz tu función y yo hago la mía. Efectivamente, yo no estaba para aguantar de los 25... Si nos juntamos 25 tíos, que no los he elegido yo, evidentemente, muchos pensarán que yo soy un bobo y yo también pensaré que algunos son bobos. Eso es normal", explica.

En este sentido, ¿a cuántos compañeros de vestuario no tragaba Santi Cañizares? Responde muy claro: "Pues a un tercio, sí, un tercio". Entonces, ¿Cuántos cree el exportero que no le aguantaban a él? "A mí, dos tercios, efectivamente", explica, entre risas. Pese a todo, cree que no es necesario tener una relación de amistad con los compañeros: "Pero bueno, que no hace falta ser amigo. Basta con tener algo de respeto. Ya está. Hay que tener respeto. Yo prefiero que me tengan respeto a otra cosa. Denme respeto y ya está, que no hay ningún problema. A mí, a todos estos que se ríen mucho no me gustan. A todos estos que se ríen... A mí no me gustan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo tengo muy claro", asevera.

La razón por la que Bellingham prefiere a Kane que a Mbappé: "Porque es muy trabajador"

Sin embargo, Cañizares responde a la petición de Jude Bellingham para que le den el Balón de Oro a Harry Kane: "Ahora bien, Bellingham y Mbappé, nunca han tenido buena relación. Nunca han tenido buena relación porque Bellingham es el tipo que hace el trabajo más sucio y es una estrella. Y, si os fijáis en lo que dice de Harry Kane, lo dice muy claro: 'porque es muy trabajador'. Eso lo deja muy claro sobre Harry Kane. No es que yo lo considere una pulla, es que Bellingham prefiere a un jugador más sacrificado, más integrado, más comprometido con el equipo que un jugador que hace más goles, o hace los mismos pero juega a nivel individual", explica.

Por último, Cañizares tiene claro que siempre han existido jugadores con este perfil: "Yo muchas veces decía que a Ronaldo no lo quiero en contra porque me deja tirado, te rompe la cintura, y a mí ya me rompió la cintura varias veces. Pero a favor tampoco lo quiero porque no le ganamos a nadie con un tío andando. Esa era la realidad, son cosas que pasan en el fútbol. Y hoy en día, que el fútbol es más físico y necesita más de los once, jugar con uno que no corre mucho es complicado. Cuando juegas con dos, como el Madrid, pues pasa lo que está pasando", explica, en referencia a Vinicius y Mbappé.