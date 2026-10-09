María Trigo 09 OCT 2026 - 09:58h.

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La situación de Kylian Mbappé con sus compañeros en el Real Madrid está de nuevo en boca de todos. Su lesión, sus vacaciones, su entrenamiento en solitario una tarde... todo ello y su posible titularidad contra el Villarreal fue analizado en el último programa de 'El Partidazo de Cope', donde a partir de la hora del mismo entró en escena Iván Martín, periodista de OK Diario, para explicar la información que había dado sobre el sentir del vestuario del Real Madrid con el futbolista francés.

"El vestuario del Real Madrid no entiende desde hace tiempo que Mbappé tenga una serie de privilegios que no tienen ellos, pero sobre todo no entiende, el distanciamiento que ha tenido en los últimos tiempos con muchos de sus compañeros. Mbappé tenía un grupo de amigos y un grupo en la cercanía, que poco a poco se ha ido distanciando y sigue en la tónica de lo que piensa parte del club, que Mbappé va a su bola, va a su Balón de Oro. Esto no es malo lo que contabamos era eso, que hay compañeros que con los que no tiene mala relación, pero se puede decir que tiene pocos amigos en ese vestuario, que la relación con Vinicius no es mala, pero no es la mejor. No es de una gran afinidad. El club busca como apoyo a Bellingham para intentar que a través de él todo se tranquilice", explicó Iván Martín.

Mbappé y el nucleo francés

"Es más, cuando llegó Mbappé al Real Madrid, se van de vacaciones juntos, después de aquel partido de la primera jornada en Mallorca. Eso se ha ido deteriorando también, posiblemente, por los resultados y, ahora mismom no tiene un grupo cerrado. Sí tiene buena relación con parte del núcleo francés, con Tchouaméni tiene buena relación, con Konaté tiene buena relación, pero con otros se ha ido deteriorando hasta un punto de que no hay una amistad, hay un respeto, hay un trabajo profesional, pero no hay una relación como a lo mejor se podía esperar en otro momento", añadió al respecto.

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Unas afirmaciones que remató Melchor Ruiz diciend que "yo creo que no ha habido amistad nunca".