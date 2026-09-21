"Soy la única persona que no puede ponerlas piernas", reclama este aficionado

Así escenificaron Mestalla y la plantilla la tregua: "Hasta la muerte"

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Nadie está contento en Mestalla. Los jugadores porque no consiguen sacar al equipo de los puestos de descenso, la directiva porque es foco de críticas de la hinchada debido a los pésimos resultados y la afición porque está harta de estar harta. Hace muchos años que el Valencia CF no consigue conectar con su grada, tal y como se ha escenificado en este movido y tenso inicio de curso. Pero hay un abonado que, más allá de los resultados, que no es poco, tiene aún más motivos para quejarse. Y no hablamos de lo meramente deportivo, sino de su ubicación en el estadio.

Y es que duramente las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de un aficionado que muestra su asiento con total indignación. Se trata de un asiento ubicado en la zona alta de Mestalla que, algo poco común, está completamente aislado de los demás, entre un vomitorio y una escalera, lo que provoca que no tenga capacidad para poner las dos piernas al mismo nivel.

"Sales del vomitorio y el asiento que me asigna el Valencia es este. Aquí está la escalera, aquí los asientos y aquí estoy yo, que soy la única persona que no puede ponerlas piernas. Todo el mundo las puede poner menos yo, que tengo que poner una pierna en un escalón y otra en otro escalón", reclama este abonado mientras muestra, indignado, su ubicación dentro del estadio.

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Según cuenta durante el vídeo, ha intento cambiar de asiento durante estos primeros días de temporada, pero el club no ha encontrado una solución. "He reclamado al Valencia y me ha dicho que me espere a noviembre, que está todo vendido. Esto es una puñetera vergüenza", añade.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, el asiento de la segunda fila está más centrado y, pese a estar también en solitario, no tiene ningún problema en cuanto a comodidad se refiere. El suyo, por contra, está justo al lado y en frente de la escalera y, a su vez, pegado completamente a la barandilla. Y aún así, tal y como muestra, está lejos de ser práctico, pues hay dos niveles distintos en sus pies a la hora de apoyar.