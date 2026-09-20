Óscar Sánchez y su once titular: algo inédito esta temporada

David Torres 20 SEP 2026 - 10:57h.

Sorpresa de última hora en la enfermería del Valencia CF: un alta más

Óscar Sánchez medita repetir el once que dio al Valencia su primera victoria en Vitoria

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ValenciaEl Valencia CF vuelve este domingo a Mestalla con la intención de confirmar las buenas sensaciones que dejó en Mendizorroza. La primera victoria de la temporada ha reforzado la apuesta de Óscar Sánchez, que medita repetir el equipo que se impuso al Alavés y dar continuidad a un once que, más allá del resultado, ofreció una imagen muy diferente a la de las primeras jornadas. El técnico ya contemplaba esta posibilidad en la previa de las posibles alineaciones ante la Real Sociedad.

Óscar Sánchez afronta así su segundo partido al frente del Valencia CF con la intención de tocar lo menos posible un equipo que funcionó en Vitoria. La gran novedad de aquel encuentro fue Aarón Mayol, que debutó como titular en Primera y respondió con una actuación notable. El canterano formó en el centro del campo junto a Guido Rodríguez y Ugrinic, mientras Javi Guerra adelantó su posición para actuar con mayor libertad.

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Rioja llega y la enfermería da un respiro

El Valencia sigue condicionado por las lesiones, pero ha recibido buenas noticias antes del partido. Luis Rioja ha conseguido recuperarse a tiempo de las molestias que sufrió en Mendizorroza y estará disponible para Óscar Sánchez. El extremo, que marcó el 0-1 ante su antiguo equipo, terminó lesionado en la misma acción, aunque finalmente ha podido completar el entrenamiento y entrar en la convocatoria. Rioja, Guido, Danjuma y Gayà ya están disponibles.

Las bajas siguen siendo numerosas. Óscar Sánchez no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier y José Copete, además de los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

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Con Rioja recuperado y el resto del bloque disponible, el entrenador medita mantener la fórmula de Vitoria. Dimitrievski estaría bajo palos, con Maffeo, Pepelu, De Haas y Gayà en defensa. En la medular repetirían Ugrinic, Aarón Mayol y Guido, mientras que Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro formarían el frente ofensivo.

La apuesta supondría mantener el once que protagonizó el mejor partido del Valencia de la temporada hasta ese momento y confiar de nuevo en la energía y personalidad que mostró el equipo en Mendizorroza.

Con todo, el posible once del Valencia CF sería el formado por Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Ugrinic, Aarón Mayol, Guido; Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro.