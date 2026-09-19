Joaquín Anduro 19 SEP 2026 - 13:01h.

Así salen Luis Miguel Ramis y Beñat San José

Álvaro Valles, Juan Iglesias o Camello: los jugadores que deberían haber ido con España según la IA

Compartir







La jornada 7 de LALIGA EA Sports será la última antes del gran parón de selecciones de esta temporada y servirá para que Osasuna y Rayo Vallecano tengan una oportunidad de llegar a esta ventana internacional de escalar plazas en la clasificación escapando de un pozo más apretado tras el triunfo del Elche. El Sadar acoge un encuentro este sábado entre dos debutantes en la categoría como Luis Miguel Ramis y Beñat San José para el que tienen estas alineaciones confirmadas.

Osasuna llegaba al encuentro con varias bajas como son las de Jorge Herrando, Valentin Rosier (que no ha podido entrar finalmente en la lista), Moi Gómez y Aimar Oroz. Tras el 4-0 en el Metropolitano entre semana, Ramis ha generado una revolución en el once rojillo en la que sólo repiten cuatro futbolistas entre los que se encuentran Aitor Fernández en la portería y cuatro canteranos como Íñigo Arguibide, Unai Santos y Asier Osambela.

De este modo, Alejandro Catena y Diego Rico entran en defensa para volver a formar con una línea de cuatro, sacando a Boyomo, Yeboah y Abel Bretones. En el centro del campo, Iker Muñoz y Jon Moncayola reforzarán esta zona con Lucas Torró como damnificado y en la delantera todo novedades ya que Rubén García, Kike Barja y Ante Budimir saldrán en lugar de Dubasin, Raúl Moro y Raúl García de Haro.

Más ausencias hay en el Rayo Vallecano, donde Beñat San José no podrá contar con Augusto Batalla, Jozhua Vertrouwd, Luiz Felipe, Isi Palazón ni Randy Nteka por lesión a la espera de si podrá recuperar estos cuatro últimos tras el parón. A pesar de haber jugado entre semana, el técnico rayista apenas realiza cambios con respecto al equipo que ganó al Espanyol, con Emil Audero asentado en la portería o Mujaid Sadick y Adrià Pedrosa, otros dos de los fichajes, en la zaga.

Una de las novedades es el regreso de Jorge de Frutos tras cumplir sanción y el segoviano formará en banda derecha ocupando el puesto de Tsitaishvili. La otra novedad será la entrada de Óscar Valentín en el centro del campo por Pedro Díaz.

PUEDE INTERESARTE Butarque registra su peor asistencia con el último partido del Rayo Vallecano en el exilio

Alineaciones confirmadas del Osasuna-Rayo Vallecano

XI de Osasuna: Aitor Fernández; Íñigo Arguibide, Unai Santos, Alejandro Catena, Diego Rico; Asier Osambela, Jon Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Kike Barja, Ante Budimir.

XI del Rayo: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adrià Pedrosa; Óscar Valentín, Pathé Ciss, Unai López; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.