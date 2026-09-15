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Posibles alineaciones del Deportivo Alavés y Valencia CF para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Óscar Sánchez, rueda de prensa de entrenador del Valencia CF
Javi Guerra y Sato, dos de los jugadores más ofensivos del Valencia CF. Valencia CF
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El Valencia CF afrontará el primer partido de su nueva etapa en Mendizorroza, un campo donde el Deportivo Alavés ha hecho pleno de victorias y donde necesita dar un giro total a su trayectoria, después de la destitución de Carlos Corberán como entrenador. Hundido en la tabla, con un punto de 15 posibles, el conjunto valenciano está inmerso en una profunda remodelación de su estructura deportiva, tras el cese de Corberán y del CEO de fútbol Ron Gourlay y su equipo de trabajo, a la espera de la llegada de Braulio Vázquez, que deja la dirección deportiva de Osasuna entre lágrimas para pilotar al Valencia.

Quique Sánchez Flores en el Alavés-Getafe
Quique Sánchez Flores en el Alavés-Getafe. LALIGA

La posible alineación del Deportivo Alavés

Con este panorama enfrente, el Alavés regresará al cobijo de Mendizorroza en la sexta jornada, después de cosechar la primera derrota del curso en Santander, pese a lo que volvió a marcar y enlazó ya 17 duelos consecutivos marcando.

Toni Martínez podría volver a la titularidad, en la que podría estrenarse Ander Guevara de inicio. La duda en la banda derecha es si Ángel Pérez comenzará desde el banquillo o no.

A las bajas de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez se suma la de Aitor Mañas, que deberá estar una semana sin jugar al aplicar el protocolo de seguridad tras sufrir una conmoción cerebral la pasada jornada.

De esta forma, el Deportivo Alavés podría formar con: Sivera; Ángel Pérez o Valentini, Koski, Tenaglia, Otto, Abde o Yusi; Antonio Blanco, Aleñá o Guevara, Pablo Ibañez; Boyé y Toni Martínez.

Lucas Boyé durante el Deportivo Alavés - Villarreal de la jornada 3
Lucas Boyé durante el Deportivo Alavés - Villarreal de la jornada 3. Europa Press

El posible once titular del Valencia CF en Vitoria

Mientras se define el nuevo proyecto, Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, ha asumido de forma interina las funciones de técnico del primer equipo para el partido de este martes.

El equipo sigue plagado de bajas y no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós; aunque para este encuentro recupera a jugadores fundamentales como el argentino Guido Rodríguez y Luis Rioja, recuperados de sus lesiones.

Óscar Sánchez
Óscar Sánchez. Valencia CF

Sin ellos, es una incógnita saber cómo jugará Óscar Sánchez. Él ha definido su estilo de juego (valiente) y su dibujo habitual es 1-4-2-3-1. Bajo ese prisma, el once titular del Valencia CF podría ser el formado por Stole Dimitrievski; Arnau Martínez, Pepelu, De Haas o Iker Córdoba, Gayà o Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic, Sato; Javi Guerra y Danjuma o Hugo Duro

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