Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 14:40h.

El centrocampista reconoce que el Betis es "espectacular" y que no se jugaba ser tan importante en este inicio de campeonato

El Big Data predice cuántos puntos sacará el Betis y sus opciones de pasar de ronda en Champions

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Facundo Bernal está siendo una de las grandes sorpresas del Real Betis en este inicio de temporada. El uruguayo llegó para suplir la salida de Sofyan Amrabat y a pesar de su corta edad no ha notado el salto a Europa. Apenas lleva dos meses en el club y ya es indiscutible para Manuel Pellegrini, quien le ha dado la titularidad en los cinco partidos disputados hasta la fecha. Un rol que ni el propio jugador se esperaba, pese a que asegura estar preparado físicamente para estar a la altura. El uruguayo atendía este jueves a los compañeros de 'La mañana de fútbol' y hacía repaso a sus primeras sensaciones como verdiblanco.

Qué se encontró en el Betis: "Llevo dos meses aquí. Fue un momento muy lindo cuando recibí la llamada del director deportivo, que el míster contaba conmigo. Lo hablé con mi representante y creo que era la mejor opción, ya me venían buscando desde hace un año, desde el Mundial de Clubes. No se dio por distintos motivos, pero ese empuje que tuve, con charlas largas, se concretó el pase. Ahora jugando contra el Madrid, contra el Lille en la Champions... No me lo creo, no me lo esperaba para nada".

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El partido contra el Real Madrid: "Competir con esa clase de jugadores y sentir que estás a la altura es una satisfacción muy linda, por lo que uno trabaja en el día a día. Eso te eriza la piel. Sentir que estás a la altura es algo muy lindo. Cuando entramos al campo me saludó Fede Valverde y bien".

Su estreno en Champions: "Hace un mes que estoy aquí y jugar ya Champions, ser titular, jugar casi ocho partidos seguidos... No me lo esperaba que fuese así, pero por suerte me vengo preparando muy bien desde hace dos meses. Creo que di una muy buena impresión al entrenador y el área deportiva. Lo hablé con ellos, me siento muy bien físicamente. Estos partidos te llevan a una exigencia máxima".

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Qué le pide Pellegrini: "Me da una confianza que no la había tenido nunca antes. Me ha dado esa confianza de ser el 5 del Real Betis. Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque para dar equilibrio al equipo. Fue fácil. Que robe y entregue. Te habla así. Vos roba y entrega fácil. De la calidad que se encargue Isco u otro".

Qué club se ha encontrado: "Es espectacular. Llegué y me abracé el calor con 40 grados. La gente es muy linda, muy carismática. Lo viven muchos. La ciudad se divide en dos equipos. La afición del Betis me sorprendió mucho, a la salida de cada entrenamiento tenemos 100 personas para que le firmen, padres, niños y abuelos. Es una afición comprometida con el equipo. Hace un mes pasaba desapercibido, pero ahora después de los partidos que hemos ganado sí me reconocen. Te piden fotos y te dan las gracias. Eso es muy lindo".