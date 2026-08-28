Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 20:17h.

Así salen Quique Sánchez Flores e Íñigo Pérez en Mendizorroza

Los rivales del Villarreal en Champions League

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Tras el Racing-Elche, el segundo partido de la jornada 3 de LALIGA EA Sports llega este viernes en Mendizorroza entre Alavés y Villarreal, con los de Quique Sánchez Flores buscando mantener su gran arranque e Íñigo Pérez peleando su primer triunfo en el equipo groguet. Un encuentro en el que ya hay alineaciones confirmadas por parte de los amarillos a la espera de los babazorros.

En el Alavés, Quique apuesta por el mismo once que logró un empate ante el Rayo Vallecano en Butarque en la pasada jornada. Esto implica que se asienten en la alineación titular la dupla formada por Lucas Boyé y Toni Martínez de nuevo dejando en el banquillo a Mariano Díaz.

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Ángel Pérez y Abde Rebbach se mantienen como los carrileros titulares en un eje de la zaga en el que está por ver cómo se colocan Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Johnny Otto. Mikel Rodríguez seguirá también de inicio en la medular junto a Antonio Blanco y Pablo Ibáñez con Antonio Sivera completando el once en portería.

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En el Villarreal, dos cambios de Íñigo Pérez con respecto a los 11 hombres que formaron como titulares en el Metropolitano hace menos de una semana. Gerard Moreno, que anotó en dicho partido de penalti, regresa al once titular mandando al banquillo a Ayoze Pérez para formar pareja de delanteros con Georges Mikautadze.

La otra modificación es la entrada al once de Tajon Buchanan, que jugará esta vez por banda izquierda con Nicolas Pépé por la derecha y Alberto Moleiro en el banquillo. Pape Gueye y Comesaña se confirman en el doble pivote a la espera de un fichaje en un equipo en el que no se mueve la defensa y tampoco la portería, con Luiz Júnior bajo palos.

Alineaciones confirmadas del Alavés-Villarreal

XI del Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Johnny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Mikel Rodríguez; Lucas Boyé, Toni Martínez.

XI del Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.