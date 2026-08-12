Empleados de la patronal han estado en Vigo y anunciarán la resolución el jueves

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El partido de la primera jornada entre el RC Celta de Vigo y CA Osasuna sigue en el aire. El cuadro gallego solicitó este martes a LaLiga aplazar el encuentro debido al mal estado del césped de Balaídos, que consideran que no es óptimo para la disputa del encuentro, pero los navarros quieren disputar el duelo cuanto antes. En un principio, el enfrentamiento está fijado para el próximo domingo 16 de agosto a las 21:30 horas.

Según informa la Agencia EFE, empleados de LaLiga han acudido este mismo miércoles a Vigo para comprobar de primera mano el estado del césped, afectado por un hongo. De momento, la patronal no ha tomado una decisión definitiva al respecto y traslada al jueves su resolución definitiva. Es decir, que durante las próximas horas se sabrá si el duelo se disputa finalmente el próximo domingo o si se busca una fecha alternativa.

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En las últimas horas, gracias al intenso trabajo de los operarios del Celta, el estado del césped ha mejorado notablemente, según señala EFE. Aún así, el Celta mantiene su idea de aplazar el duelo con el objetivo de cambiar por completo el tapete durante los próximos días, lo que a su vez imposibilitaría la opción de que el encuentro se dispute dentro de diez días, junto al resto de partidos aplazados de la jornada 1.

El Celta de Vigo no solicitó aplazar el partido por el Mundial

Una jornada 1 que, recordemos, estará dividida en varias fechas. LaLiga dio la opción a los equipos con al menos un jugador en semifinales del Mundial 2026 de solicitar el aplazamiento de su primer encuentro, bien tres días más tarde o diez días después. Pese a que el Celta cuenta con Borja Iglesias, el cuadro gallego no solicitó ese aplazamiento, por lo que el organismo presidido por Javier Tebas fijó el encuentro ante Osasuna para este domingo 16 de agosto.