El filtro Dépor, clave en el salto a Nike para vestir al club las próximas cinco temporadas

Juan Pérez 01 JUL 2026 - 13:41h.

Será la primera vez que el club gallego vestirá la marca norteamericana

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El Deportivo firma con Nike para vestir a todos los equipos del club hasta 2031 en un acuerdo histórico para ver por primera vez la marca norteamericana entre las franjas blanquiazules. El conjunto coruñés, con un recién renovado escudo, deja atrás a Kappa para incorporar a una de las marcas más reconocidas del mundo precisamente en la temporada del ascenso a Primera División, un salto gigantesco con una "relación directa" fundamental en el control de las equipaciones.

En plena activación del mercado de fichajes y a la espera por las nuevas camisetas del Dépor para la temporada 26/27, el secreto a voces toma la oficialidad del club para las próximas cinco temporadas. A la espera de la nueva apertura de la Deportienda con el catálogo completo de la nueva era, la incorporación de una de las marcas más famosos en el mundo del deporte es un hecho significativo no sólo por la rúbrica, sino por cómo se da.

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El comunicado del Deportivo aclara que el club va a participar de forma activa en el desarrollo de las equipaciones, lo que evita el uso vacío del catálogo sin la personalización característica del club. Por eso desde la comunicación oficial se señala que la última palabra la va a tener siempre el Dépor a la hora de confirmar los diseños y todas las estrategias relacionadas con la imagen deportiva del club.

Ese filtro es más que significativo para trabajar codo a codo con Nike, aunque en el propio comunicado hay un asterisco donde se especifica que Futbol Emotion será la compañía que asumirá el rol principal. Además de llevar la explotación de las tiendas oficiales físicas y online así como la compra del producto para la comercialización, también llevará la personalización de las equipaciones, de la ropa de entrenamiento y del material deportivo.

Por su parte, la compañía Fútbol Emotion asumirá la explotación de las tiendas oficiales, tanto físicas como online, la compra de producto para su comercialización, la personalización de las equipaciones y de la ropa de entrenamiento, así como la gestión del material deportivo.