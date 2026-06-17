Celia Pérez 17 JUN 2026 - 21:49h.

El defensa ha pasado por rueda de prensa desde la concentración de Alemania

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Antonio Rudiger, defensa internacional alemán del Real Madrid, ha pasado este miércoles por rueda de prensa desde la concentración de la selección alemana. En pleno Mundial, el jugador ha sido preguntado por su reciente renovación con el club blanco, las criticas que ha sufrido durante toda la temporada y la llegada de José Mourinho al banquillo blanco.

Rudiger aseguró que solo atiende "a las críticas serias”, ironizó con las redes sociales porque su “nombre genera muchísimos ‘clics’". “Yo respeto las opiniones. No me vengo abajo por eso. Pero tomo en cuenta las opiniones serias. Me disculpé por ciertas cosas y no tengo mucho más que decir al respecto, tampoco a mis críticos, ni a los que exageran un poco. Nunca me he expresado demasiado sobre ello. La crítica seria siempre es bienvenida para mí. Es simple”, dijo.

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“Tomo en cuenta la crítica seria. Pero ahí también hay que preguntarse algunas cosas a veces, cuando uno oye y ve tantas cosas. Creo que eso genera ‘clics’, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de redes sociales y todo lo demás. Y sí, también tiene algo positivo, porque está bien: mi nombre genera muchísimos ‘clics’. No se me ocurre otra explicación, así que, a veces, diría que la mala prensa también es buena prensa”, apuntó.

“En el mundo de las redes sociales yo soy el villano y eso para mí está bien. En España se celebran más ciertas acciones, siempre que no sean locuras y se mantengan dentro de lo justo. Pero también ocurre en Alemania. Ha habido muchísimos partidos en los que hice buenas entradas y hubo grupos de aficionados que corearon mi nombre. Dejemos que las redes sociales sean redes sociales y quedémonos con la vida real”, recalcó después en la rueda de prensa desde la concentración en Estados Unidos de la selección de Alemania.

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Rudiger, su renovación y la llegada de Mourinho al Real Madrid

“Y en cuanto a lo de Mourinho, no puedo decir demasiado, pero sí puedo decir que me hace muchísima ilusión. Por fin se va a dar que juegue a sus órdenes. En el pasado hubo muchas conversaciones con él, pero por alguna razón nunca llegó a pasar. Por eso ahora me alegra aún más darle la bienvenida con nosotros”, expresó el defensa central desde la concentración de Alemania en Winston Sallem, en Estados Unidos.

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A la vez, manifestó su “orgullo” por la renovación por el Real Madrid. “Tuve un año pasado difícil, sobre todo en lo físico. Tuve que luchar mucho con las lesiones y conseguí volver. Madrid es prácticamente mi casa. Me siento muy bien, mi familia se siente muy bien allí, y por eso nunca pensé realmente en otra cosa. Solo quería volver a estar en forma y ganarme mi nuevo contrato. Y lo conseguí”, remarcó.