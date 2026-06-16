David Torres 16 JUN 2026 - 11:36h.

El solar sigue en venta y hay muchos intereses en comprarlo

El Valencia CF cambia su postura con la venta de Mestalla, que entra en su fase definitiva: "Posición de fuerza"

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Retiran un anuncio falso de la venta de Mestalla en el portal Idealista por 150 millonesMientras avanzan las obras del Nou Mestalla, el Valencia CF gestiona la venta del estadio de Mestalla a través de CBRE. Esa venta, necesariamente, ha entrado en su fase definitiva pues queda poco más de un año para abandonar el templo valencianista. Así, el pasado 15 de octubre de 2025, el club anunciaba que había otorgado a CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el Camp de Mestalla. La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia CF hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 92.000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas. Esta configuración ha permitido recibir el interés de diversos compradores, falta que cristalice y se espera que el precio no sea inferior a los 150 millones de euros.

ElDesmarque ha pulsado la opinión de la entidad que, aunque no quiere hablar de cifras, sí reconoce que hay un gran "apetito" por hacerse con la parcela (cuestión esta que incrementa su valor).

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El troleo de la venta de Mestalla

En este punto todavía de indefinición, esta semana, en el prestigioso portal Idealista un bromista ha troleado y ha publicado un anuncio en el que se ponía a la venta el solar de Mestalla con el texto: "Parc Mestalla aspira a redefinir el skyline de Valencia y convertirse en un nuevo referente internacional" y pidiendo 150 millones de euros por el mismo. Firmaba la venta una inmobiliaria castellonense Costa Royal Inmobiliaria

Obviamente, días después de su publicación, cuando comenzó a ser viral en redes era retirado del portal, pero quedaba la huella, el precio y el lugar. Curiosamente también la imagen utilizada para la falsa venta era el nuevo estadio y no el templo valencianista.

La postura "de fuerza" del Valencia CF sobre la venta de Mestalla

Pocas horas antes de de que se cumplieran los 103 años de vida de Mestalla, el director general del club, Javier Solís, habló de la venta del estadio de Mestalla, que entra en su última fase, y del traslado al Nou Mestalla, proyecto que dirige y que al estar parado "era una piedra en el zapato para el club". En su opinión, el nuevo estadio va a situar al Valencia a la cabeza de Europa "con este salto que vamos a dar".

Así, el propio Javier Solís, junto a Jorge García, director comercial y marketing, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia, Alberto Zambrana, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook' dio algunas pinceladas de la situación de la entidad en el proceso de venta de Mestalla que ha entrado en su fase definitiva. Para él, el préstamo con Goldman Sachs lo cambió todo. “Eso evidentemente nos da una posición más de fuerza en la venta del actual estadio. Y por tanto yo te diría que, desde que cerramos la financiación y por supuesto desde que empezaron las obras, ya nos dimos cuenta del activo que se iba a generar y de la importancia que iba a tener para el futuro del club. Y no solo del club, también de la ciudad, porque va a ser un epicentro de desarrollo nuevo en la ciudad que sin duda va a revertir en el beneficio de todos los ciudadanos.”

De precio, eso sí, nadie habla, pero las estimaciones son, curiosamente, alrededor de los 150 millones de euros que ponían en el anuncio falso; aunque nadie en el club pone límites. Lógicamente.