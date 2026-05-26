David Torres 26 MAY 2026 - 14:01h.

Finge ser influencer para dar visibilidad al Alzheimer

El Valencia CF acaba la temporada ganando al campeón pero quedándose fuera de Europa (3-1)

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ValenciaEl Valencia CF - Barcelona dejó una goleada, historias en el césped y hasta manifestaciones y peleas fuera del estadio, pero también en las gradas. De alegría, por los goles, de dolor, por las lesiones, y otras humanas que llegan al corazón como la que protagoniza Luis Lozano con su madre.

Luis Lozano es un creador de contenido español conocido en TikTok por compartir su experiencia cuidando a su madre, diagnosticada con Alzheimer. A través de videos emotivos y cotidianos, ha conseguido visibilizar la realidad de esta enfermedad y el impacto que tiene tanto en los pacientes como en sus familiares, especialmente en los jóvenes cuidadores. Su historia ha conectado con millones de personas en redes sociales gracias a la naturalidad y sensibilidad con la que muestra el día a día junto a su madre. Actualmente, su cuenta de TikTok roza el medio millón de seguidores, convirtiéndose en una referencia en la concienciación sobre el Alzheimer y el cuidado familiar.

Luis Lozano y su madre, en Mestalla “Así es vivir con mi madre con Alzheimer"

Lozano explica en el vídeo que "Hace ya un año y medio que le diagnosticaron Alzheimer a mi madre y que nuestra vida cambió por completo, pero por fin pude cumplir uno de sus sueños. Hace ya unas semanas que se me ocurrió una idea de series para mi perfil, fingir colaboraciones con restaurantes o en este caso con marcas para invitar a mis padres a cosas y darle un poquito de vida a sus días".

El sueño de su madre era volver a Mestalla. "Mi madre durante muchos años fue a ver todos los partidos del Valencia, pero desde que llegué yo y empecé a hacerme mayor, ya no volvió a ir. Pude conseguir dos entradas para ver al Valencia contra el Barcelona, y fingí que fue un directivo del Valencia el que me las regaló para poder hacer una colaboración con el equipo". Lo finge para que su madre no le ponga pegas y le acompañe. La mujer lo disfruta y su hijo es feliz. Pasen y vean: