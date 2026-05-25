Alberto Bravo 25 MAY 2026 - 21:35h.

La presidenta puso en valor la buena sintonía con el Concello de Vigo por Balaídos

La respuesta de Marián Mouriño al reto Champions League de Abel Caballero: "Sin presión"

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VigoLa presidenta del Celta de Vigo, Marián Mouriño, puso en valor el respaldo institucional recibido por parte del Concello de Vigo durante la recepción oficial celebrada tras la clasificación del conjunto celeste para la Europa League por segunda temporada consecutiva. La dirigente destacó especialmente el apoyo del alcalde, Abel Caballero, desde su llegada a la presidencia del club. Además bromeó al revelar cómo se comporta el regidor en el palco de Balaídos: "Es el más hooligan".

"La verdad es que hoy estamos todos súper contentos por celebrar este segundo año en Europa. La parte de la alcaldía, del Concello, de Abel y el respaldo que nos ha dado desde que llegué a la presidencia para mí ha sido vital y hay que ponerlo en valor", afirmó Mouriño durante el acto institucional celebrado este lunes.

La presidenta insistió en la importancia de la unión entre el club y la ciudad como una de las claves del crecimiento deportivo y estructural del proyecto. "Creo que cuando la ciudad y el equipo van de la mano, se consiguen estas cosas", aseguró, antes de referirse al acuerdo para la cesión del estadio municipal de Balaídos. "Estamos ya a punto de tramitar y determinar que nos cede el estadio 50 años más 25. Eso le da una solidez y una estabilidad al club", explicó.

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Marián Mouriño recordó además que no es la primera vez que el regidor vigués toma una decisión de este calibre en favor de la entidad. "Es la segunda vez que el alcalde apuesta y hace esto por el club de la ciudad y estos son los pasos que hacen sólido un proyecto y que lo hacen crecer con estabilidad y con seguridad", señaló acordándose de la cesión concedida con el Celta en Segunda División y en concurso de acreedores. En ese momento cedió el estadio de Balaídos por la cantidad simbólica de un euro.

La máxima responsable del club olívico reiteró su agradecimiento personal al alcalde por la confianza depositada en el proyecto deportivo e institucional del Celta. "Más que agradecida por este apoyo, alcalde, por haber confiado en este proyecto y por estar siempre a nuestro lado", manifestó.

En un tono más distendido, Mouriño también bromeó sobre la pasión con la que Abel Caballero vive los partidos del equipo desde el palco. "Es el primero que celebra los goles, incluso antes de que los metáis. Le da patadas ahí y golpes al cristal y cosas así. Es el más hooligan del palco y lo disfruta, y lo disfrutamos juntos", comentó entre risas.

La presidenta subrayó que el respaldo institucional debe mantenerse para seguir impulsando el crecimiento del club en los próximos años. "Ha estado a nuestro lado y así seguir haciendo. Para hacer un Celta más grande tenemos que ir de la mano y así seguiremos", afirmó.

Mouriño cerró su intervención agradeciendo la recepción organizada por el Concello y lanzando un mensaje de ambición de cara al futuro europeo del equipo. "Muchas gracias, alcalde, por la recepción y qué orgullo tenerlos aquí a todos. Vamos a por Europa", concluyó.