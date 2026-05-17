Posibles alineaciones del Elche - Getafe para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAY 2026 - 07:28h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Elche y Getafe de la jornada 37

Eder Sarabia estalla tras el Betis-Elche en el túnel de vestuarios: "Unos sinvergüenzas"

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El Elche recibirá el Getafe en la que será la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00h en el Martínez Valero. El conjunto ilicitano viene de perder frente al Real Betis en La Cartuja y necesita sumar de tres en tres para alejarse de los puestos de descenso. Los de Éder Sarabia, que ha sido sancionado con cuatro partidos por agredir verbalmente a los árbitros del partido frente al Betis, fueron una de las revelaciones de la primera vuelta y han llegado a las últimas jornadas mirando a los puestos de descenso. El Getafe ganó al RCD Mallorca en el partido intersemanal por 3 goles a 1 y se mantiene vivo en la lucha por Europa.

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Posible alineación del Elche

El Elche perdió por dos goles a uno frente al Betis en la pasada jornada y buscará la victoria contra el Getafe. El conjunto de Éder Sarabia, que realizó una primera vuelta sorprendente, ha llegado a las últimas fechas de LA LIGA EA Sports luchando por mantener la categoría. Para el partido frente al Getafe, el técnico bilbaíno no podrá contar con Aleix Febas, que vio la quinta amarilla en la jornada intersemanal, ni con Léo Pétrot, que fue expulsado en ese mismo encuentro. Se espera que Rafa Mir llegue y que Adam Boayar y Yago Santiago sean los únicos lesionados. Respecto al once, Víctor Chust y Buba Sangaré se disputan el puesto de central derecho y Tete Morente y André Silva el de segundo delantero.

Posible once del Elche frente al Getafe:

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Bigas, Affengruber, Sangaré/Chust, Fort

Centrocampistas: Aguado, Villar

Delanteros: Diangana, Álvaro Rodríguez, Tete Morente/André Silva

Posible alineación del Getafe

El Getafe ganó al RCD Mallorca por 3 goles a 1 en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports y se encuentra a tan solo dos puntos del Celta de Vigo, que es el equipo que tiene la plaza de Europa League. Los de José Bordalás venían de tres encuentros seguidos sin conocer la victoria y la victoria frente al Mallorca ha hecho que vuelvan a sumar tres puntos. El técnico alicantino no podrá contar con Juanmi, que está lesionado y Kiko Femenía, que no llega a tiempo al final. Dakonam Djené acabó el encuentro frente al conjunto balear con molestias pero se espera que llegue. Respecto al once, Davinchi y Nyom se disputan la posición de carrilero izquierdo y Damián Cáceres podría ser el pivoye titular si Djené no se recupera al 100%.

Posible once de Getafe frente al Elche

Portero: David Soria

Defensas: Davinchi/Nyom, Zaid Romero, Duarte, Abqar, Iglesias

Centrocampistas: Milla, Djené, Arambarri

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez/Mario Martín.