José Bordalás: "El milagro es estar salvados con esta plantilla"
El técnico valora esta permanencia por encima de la clasificación a Europa League
José Bordalás ha comparecido en sala de prensa, en la previa del partido entre el Getafe CF y el RCD Mallorca en la trigésimo sexta jornada de LALIGA EA SPORTS. El técnico ha dejado unas curiosas declaraciones en las que afirma que el mayor logro del Getafe CF no es ganarle 4-0 al FC Barcelona o clasificarse para la Europa League, sino que es lograr la salvación matemática a falta de varias jornadas con la plantilla que tiene actualmente. A continuación, sus palabras.
¿Qué sensación hay en el vestuario?: "La sensación es buena, sí que es verdad que llegamos a un momento de la temporada que cada detalle cuenta muchísimo. Queda muy poquita competición, pero todos los equipos se están jugando mucho y las sensaciones son buenas y debemos mantener lo que nos ha traído hasta aquí, que ha sido un nivel de atención y de compromiso muy alto y debemos mantenerlo para intentar acabar lo más arriba posible".
Muriqi, la mayor amenaza: "Muriqi lo viene demostrando desde que llegó a Mallorca, no solamente esta temporada, así que es verdad que esta temporada sus números son espectaculares. Lleva muchísimos goles, es una pieza fundamental en el ataque de Mallorca y bueno, siempre es complicado y difícil, pero bueno, nosotros, vuelvo a repetir que estamos con buena dinámica, los jugadores se nota que tienen un compromiso alto, que quieren acabar lo mejor posible, que tenemos que hacer las cosas muy bien, porque enfrente nos vamos a encontrar un equipo que se está jugando muchísimo, pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición, porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar que el equipo sigue manteniendo esa ambición que ha tenido durante toda la temporada".
El pesimismo de la afición: "Sí, sin duda, bueno, pues se junta un poco todo. Está claro que todo el mundo que me conoce sabe que yo soy el entrenador, de los entrenadores más ambiciosos, siempre lo he sido y siempre voy a serlo, obviamente, pero como he dicho en numerosas cuadras de prensa, hay que poner en valor lo que ha hecho este equipo, tener 44 puntos, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo de todo el campeonato. Yo lo comentaba con una persona que lleva aquí muchos años, casi dos décadas, y me decía que el milagro es lo que se ha hecho esta temporada. El milagro no es ganarle al Barça 4-0, no es ganar un partido, incluso meternos en Europa League, como nos metimos. El milagro es, con estas dificultades, con esta plantilla, antes de faltar seis jornadas, estar matemáticamente o virtualmente salvado. Eso es realmente lo que hay que poner en valor. Lo demás puede llegar o no puede llegar, pero todo el mundo, y no se le puede escapar a nadie, no se puede olvidar de dónde venimos, todo lo que hemos sufrido y poner en valor lo que ha hecho este equipo, sin duda. Y ahora mismo la temporada es para, pase lo que pase, cuando llegue el último partido, dar la vuelta al campo, celebrar lo que ha sido un hito histórico".
Un mensaje a la afición: "Yo creo que va a estar nuevamente con el equipo porque como me ocurre a mí, le ocurre a la afición, le ocurre a los jugadores. Todavía somos optimistas, todavía tenemos la confianza de que el equipo puede conseguir victorias, sumar puntos y ellos saben que son fundamentales para el equipo. Lo han sido durante, no esta temporada, sino a lo largo de muchos años. Seguro que van a estar con el equipo, van a estar confiando, alentando y animando en un partido que es muy importante para nosotros porque tenemos la posibilidad de romper esa mala racha, de conseguir tres puntos y de seguir soñando".