Jorge Morán 12 MAY 2026 - 10:21h.

Estos podrían ser los elegidos por José Bordalás y Demichelis

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona y el fin de la jornada 35

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Duelo de distintas necesidades en el Coliseum. El Getafe llega al encuentro muy vivo en la lucha por Europa con el futuro de José Bordalás en el aire, mientras que el Mallorca deberá jugarse el descenso en el campo madrileño. De la mano de Demichelis, los bermellones pueden sellar su permanencia en LALIGA EA SPORTS este mismo miércoles.

Con todo para luchar por Europa

El Getafe llega al encuentro con una baja confirmada, la de Juanmi Jiménez, quién sigue fuera por su lesión de rodilla. A esta hay que sumarle la duda de Kiko Femenía, quién podría quedarse fuera de la alineación por sus molestias.

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Con esto, los elegidos de José Bordalás podrían ser Soria en portería, con tres centrales como Djené, Domingo Duarte y Zaid Romero, quién ha sido incluido en la prelista de Argentina para el Mundial 2026. Con la duda de Femenía, su sitio podría ocuparlo Davinchi, quién sería el carrilero por un lado, con Juan Iglesias en la derecha.

Dos de las más que seguras salidas para la próxima temporada podrían ser un Arambarri y Luis Milla, que jugarán lo más probable de titulares contra el Mallorca. De enganche, el español sería Mario Martín, con Luiz Vázquez y Satriano como referencia en ataque.

Demichelis a por la salvación

Mucho en juego para el Mallorca, que llega a Madrid mermado por las bajas de Mateo Joseph, Antonio Raíllo, Jan Salas y Samu Costa, que estará fuera por la acumulación de tarjetas. Esto hace que los titulares elegidos sean Leo Román en portería, con Maffeo, Valjent, David López y Lato en la línea defensiva.

Omar Mascarell será el centrocampista, con Sergi Darder y Morlanes por delante. Una de las dudas podría estar en la presencia de Pablo Torre en el enganche, pudiendo dar su sitio a Virgil. Arriba lo seguro es Muriqi, con la más que dudosa presencia de Luvumbo.