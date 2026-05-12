Asís Martín 12 MAY 2026 - 08:13h.

Lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet: qué tienen, parte médico y tiempo de baja con el Athletic con el Mundial a la vista

El Athletic tiene a siete jugadores apercibidos y los 'periquitos' a 5

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Cosas de esta edición de LaLiga tan loca que estamos viviendo en esta temporada 2025-26 que está tan cerca de bajar su telón. 146 días después de que el conjunto del RCD Espanyol fuese capaz de ganar un partido, en San Mamés, la tropa de Manolo González volverá a jugar frente al último rival al que consiguió vencer, el Athletic Club de Ernesto Valverde.

El choque de históricos venidos a menos esta temporada va a tener lugar este miércoles, a partir de las 19.00 horas, en el estadio de Cornellá el Prat, donde los blanquiazules van a tratar de romper esa tremebunda racha de 18 jornadas consecutivas sin ser capaz de haberse llevado los tres puntos en litigio.

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Por su parte, el Athletic llega muy dolido tras perder el domingo en San Mamés contra el Valencia, y no conseguir quitarse de encima esa fea sensación que tienen sus aficionados de que el equipo del Txingurri se ha dejado ir después de salvar matemáticamente la categoría con su victoria en el derbi vasco de Mendizorrotza, ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

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Las puertas de Europa, donde este año pueden ir ocho o hasta nueve equipos de LaLiga española, siguen abiertas siempre y cuando se hagan los deberes y eso pasa por vencer al conjunto catalán en su propio feudo del RCE Stadium.

El Espanyol cuenta con 5 apercibidos (Edu Exposito, Pol Lozano, Carlos Romero, Ngongé y Omar El Hilali) por los 7 del Athletic (Jauregizar, Yuri Berchiche, Galarreta, Oihan Sancet, Berenguer, Paredes y Guruzeta)

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El posible once titular del RCD Espanyol, en Cornellá el Prat, en la Jornada 36 de LaLiga

Para el encuentro de este miércoles, Manolo González tiene a 3 jugadores fuera de combate como son Puado, Calero y Dolan, estos dos últimos por sanción. Además se intuye que el técnico va a introducir novedades tras ser remontados el sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por el Sevilla en un duelo agónico.

El entrenador de Folgoso do Caurel, José Manuel González Álvarez, podría salir con Marko Dmitrovic en la portería; con Omar, Cabrera, Riedel y Salinas en la línea defensiva; un centro del campo habilitado por Pol Lozano y Urko González de Zarate (un exfutbolista de la Real Sociedad que atrae al Athletic); con Pere Milla tirado a la derecha y Jofre a la izquierda, la mediapunta para Edu Expósito y la punta del ataque para Roberto.

El posible once titular del Athletic Club ante el RCD Espanyol sin Nico Williams ni Oihan Sancet

En el caso de Ernesto Valverde, el duelo ante los ‘che’ dejaba la triste noticia de la lesión muscular de Nico Williams y la de Oihan Sancet. El extremo internacional pone en duda incluso su presencia en el Mundial de este verano con un problema en el isquio que seguramente le haya hecho ya cerrar la temporada liguera y ya veremos si ocurre igual con el 'Ciervo' de Mendillorri. Por lo demás, se intuye que no habrá más bajas y que el técnico rojiblanco debería realizar una vez más varios descartes en su convocatoria.

Lo que sí parece claro es que va a introducir varios cambios en su once buscando refrescar el equipo y dejar a algunos puntales liberados para el encuentro del domingo 17 que cerrará la temporada en Bilbao ante el RC Celta de Vigo en San Mamés.

El posible once en Cornellá estaría formado por Unai Simón bajo los palos; con Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en defensa; con un centro del campo en el que partirían Iñigo Ruiz de Galarreta, tras ser padre por segunda vez y baja ante los levantinos, junto a Alex Rego o Mikel Jauregizar; por delante jugarían Iñaki Williams, Unai Gómez y Robert Navarro, con la punta del ataque para Gorka Guruzeta.