David Torres 11 MAY 2026 - 15:45h.

Lucas Beltrán completó el entrenamiento por primera vez en dos semanas

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ValenciaEl delantero argentino Lucas Beltrán, tras su ausencia por lesión en los dos últimos partidos, se ejercitó con normalidad este lunes, por lo que podría volver a la convocatoria este jueves contra el Rayo Vallecano si no recae de sus molestias en la rodilla. El equipo valencianista se entrenó después de la victoria de este domingo ante el Athletic en San Mamés, en una sesión en la que los titulares hicieron trabajo regenerativo y el resto trabajó sobre el césped, un grupo en el que se incorporó el argentino

Lucas Beltrán sigue con molestias

En el caso de Beltrán, no entró en la convocatoria contra el Atlético de Madrid ni contra el Athletic debido a unos problemas en la rodilla que le tuvieron apartado de la dinámica del grupo durante la pasada semana, a excepción de los últimos dos entrenamientos en los que trabajó de manera parcial y este lunes fue la primera vez que lo hizo al completo. Si no recae de las molestias en el tendón de su rodilla y sigue entrenándose a este ritmo, podría entrar en la lista ante los madrileños e, incluso, tener minutos.

Una sorpresa en camino

Mientras Lucas Beltrán lucha por entrar en la lista ya para este jueves, la sorpresa la puede protagonizar el lateral derecho portugués Thierry Rendall realizó una parte del entrenamiento con el Valencia, según fuentes del club. En el caso de Thierry, el lateral se lesionó de la musculatura abductora de la pierna derecha a finales de abril en el partido contra el Mallorca en Son Moix y, después de perderse los tres últimos partidos, comienza a incorporarse progresivamente con el grupo.

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Parecía que Thierry se despediría del Valencia CF (acaba contrato en junio) sin jugar ni un minuto más, pero el futbolista está acortando plazos y no es descabellado pensar que, si sigue así, a finales de semana o, ante el Barça en el último partido de LALIGA, podría volver a la convocatoria y despedirse sobre el césped.

En cuanto al resto de los lesionados de larga duración, Mouctar Diakhaby sigue avanzando en solitario sobre el césped, mientras que Dimitri Foulquier y José Copete están en una fase menos avanzada. Ellos volverán en pretemporada.