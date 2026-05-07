Las cuentas del RCD Mallorca para lograr la salvación pasan por Son Moix

Alberto Cercós García 07 MAY 2026 - 16:22h.

Este domingo, el Mallorca recibe al Villarreal y, en la última jornada, hará lo propio con el Oviedo: seis puntos vitales

Mojica señala el buen momento de Samu Costa: “Tiene que ir a la Selección”

Compartir







La salvación del RCD Mallorca pasa, entre otras cosas, por sumar de tres en los dos partidos que tiene en Son Moix. Con una permanencia que roza lo dramático, el combinado mallorquinista encara una de las últimas finales que tiene en su feudo. Este domingo tendrá la compleja tarea de recibir al Villarreal. Los de Martín Demichelis llegan en un buen momento, tras vencer en Montilivi y dar un paso importantísimo para lograr ese ansiado objetivo. Pero está todo tan apretado que ni una victoria ante un rival directo como el Girona te asegura absolutamente nada.

Para el Mallorca, el calendario podría tildarse de bueno. Sobre todo si analizas cómo lo tienen otros rivales de Primera División. En el caso del combinado balear debe recibir al Villarreal de Marcelino con la Champions League ya asegurada para el curso que viene; visitar el Coliseum de un Getafe que querrá apurar sus opciones europeas; jugar una finalísima en el Ciutat de Valencia contra el Levante; y terminar la temporada recibiendo en casa a un Oviedo que todo apunta a que estará ya descendido.

Los cálculos para Demichelis y para todo el mallorquinismo son claros: sumar los últimos seis puntos en Son Moix puede ser determinante. Ahora el Mallorca encara la jornada 35 con 38 puntos. Está a dos del descenso y algo muy importante, tiene ganado el 'golaverage' directo a Sevilla, Girona y Elche. Con diferentes enfrentamientos directos en la parte baja, el Mallorca estaría prácticamente salvado si gana a Villarreal y Oviedo. Serían, de ser así, 44 puntos más algo extra que pueda rascar tanto en Getafe como en Valencia ante el Levante. Pero ante todo, sumar de tres este domingo es vital.

PUEDE INTERESARTE Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Martín Demichelis y un once con alguna sorpresa

El técnico argentino llega a una nueva jornada con la lección aprendida. Demichelis ha dado con la tecla en el vestuario y, desde que llegó, el Mallorca es más competitivo y suma más puntos que antes. Gracias a su llegada, los bermellones están fuera del descenso y dependen de sí mismos para mantener la categoría.

Para que eso ocurra, vencer al Villarreal es el primer paso. Y Demichelis tiene algún que otro problema a tener en cuenta para dicho partido. El más importante tiene que ver con el lateral derecho. Pablo Maffeo, que estaba recuperado su gran nivel, vio ante el Girona su quinta amarilla. Antonio Sánchez o Mateu Morey se juegan un hueco en el once titular.

Todo hace indicar a que Omar Mascarell seguirá con Martin Valjent en el centro de la zaga, que el famoso rombo formado por Sergi Darder, Samu Costa, Manu Morlanes y Pablo Torre continuará siendo la principal baza de Demichelis; mientras la duda de quién acompañará a Vedat Muriqi sigue ahí. Zito Luvumbo reapareció en Montilivi y Jan Virgili está recuperado de su gastroenteritis. Uno de ellos estará a la vera del kosovar tras la lesión de Justin Kalumba, quien estrenó titularidad contra el Girona.