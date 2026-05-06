David Torres 06 MAY 2026 - 16:32h.

"El Valencia CF tiene la suficiente calidad y categoría para salvar esta situación"

Entre la nostalgia y la despedida: Así fue el saque de honor de Claramunt en el partido 1.500 como local del Valencia CF en Mestalla

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Este 2026 se ha decretado como ‘Any Pepe Claramunt’ con motivo del 80 aniversario de su nacimiento. El Valencia CF y el Ajuntament de Puçol trabajan conjuntamente con el objetivo de continuar destacando su enorme leyenda en la entidad valencianista. Así, aprovechando el partido 1.500 como local del conjunto valencianista en Mestalla, el centrocampista, primer capitán valenciano de la selección española, campeón de Liga, fue homenajeado en la que fue y es su casa. Pepe fue el encargado de realizar el saque de honor y estuvo acompañado por Ricardo Arias con quien coincidió en las temporadas 1976-77 y 1977-78 (últimas campañas de Claramunt e inicios de Arias).

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Claramunt da las cuatro claves para la salvación del Valencia CF

El de Puçol ha sido, sin duda, uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió durante casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970-71. Si alguien sabe cómo late este Valencia y Mestalla en las buenas y las malas ese es Pepe Claramunt.

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Por eso, al ser preguntado sobre si ve opciones de que el Valencia CF se salve, hablaba con propiedad del asunto. Claramunt dio tres claves calendario, calidad y esfuerzo: “Dentro de lo difícil, no somos los que más complicado lo tenemos. El Valencia CF tiene la suficiente calidad y categoría para salvar esta situación. Es un gran club, hasta el final habrá que sufrir y darlo todo porque los que están detrás hay que intentar que fallen. Hay que buscar esa tranquilidad luchando hasta el último minuto todos los partidos”, comentó en los medios oficiales del club tras el partido contra el Atlético.

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El papel de Mestalla

Respecto al papel de la afición, crítica el otro día con el entrenador y el equipo, Claramunt estaba tranquilo. "“Indudablemente, hay que estar a tope y pensar que cuanto antes se salga de esta situación, mejor. Si se puede hacer ante el Athletic Club, mejor. La afición no va a fallar, aunque la situación sea difícil. Van a estar ahí apoyando y va a ser un jugador más. Todos a una es la única manera de salvar esta situación”.