Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 20:27h.

Javi Rueda cometió una clara falta sobre Álvaro Rodríguez en la primera mitad

El uno a uno del Celta ante el Elche: cinco notables y un suspenso

Compartir







VigoClaudio Giráldez recuperará a Marcos Alonso para medirse al Atlético de Madrid. También espera poder contar con Matías Vecino, que se está recuperando de una rotura fibrilar. Quienes no estarán seguro son Miguel Román y Carl Starfelt. A esa lista se le suma Javi Rueda, que en la victoria del Celta ante el Elche este Día de la Madre en Balaídos, vio la quinta cartulina amarilla.

El carrilero malagueño se cruzó ante Álvaro Rodríguez en el tramo final de la primera mitad. Ricardo de Burgos Bengoetxea no dudó y le mostró la cartulina amarilla. La quinta de la temporada por lo que causará baja en el partido de la jornada 35 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Esto deja a Óscar Mingueza, que apenas jugó unos minutos ante el Elche, y Sergio Carreira como los jugadores con casi todas las papeletas para ser titulares el sábado 9 de mayo ante el equipo del Cholo Simeone, que vendrá de jugar en Londres la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Javi Rueda, que fue sustituido al descanso para evitar una posible expulsión, realizó una gran primera mitad. Fue el autor del robo de balón a Affengruber dándole a Hugo Álvarez la asistencia en el 1-0 del Celta. El carrilero, en su primera temporada con el primer equipo, suma cuatro goles y seis asistencias en 1.881 minutos de juego repartidos en 35 partidos.